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انطلاق أولى رحلات خط النقل المباشر من عمّان إلى تلفريك عجلون

19 يناير 2024
انطلاق أولى رحلات خط النقل المباشر من عمّان إلى تلفريك عجلون

وطنا اليوم:انطلقت، الجمعة، أولى رحلات خط النقل المباشر من شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) إلى تلفريك عجلون، عقب تأجيلها في وقت سابق بسبب الأحوال الجوية.
وسيعمل الخط من خلال رحلتين يوميا، الأولى تنطلق من محطة العبدلي الساعة 10 صباحاً، والثانية من محطة الدوار السابع الساعة 10:30 صباحاً.
ويبلغ سعر التذاكر عبر الخط الجديد للأردنيين والمقيمين 5 دنانير لمن هم فوق سن العاشرة، و3 دنانير لمن هم دون العشر سنوات، ومجانا للأطفال أقل من 3 سنوات، إضافة إلى توفرها عبر التطبيق الإلكتروني لشركة جت وفي مكاتبها.
وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، اتفاقية مع شركة النقليات السياحية الأردنية (جت)، لدعم السياحة الداخلية، من خلال استحداث خط نقل مباشر من عمّان إلى تلفريك عجلون والعودة، وبأسعار مخفضّة.
بلغ عدد زوار تلفريك عجلون منذ انطلاقه وحتى نهاية العام الماضي 270 ألف زائر، منهم 256 ألف أردني، و14 ألف زائر غير أردني، بحسب بيانات المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.


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