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ولي العهد يطلع على جهود وزارة الاستثمار

17 يناير 2024
ولي العهد يطلع على جهود وزارة الاستثمار

وطنا اليوم:اطلع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، على جهود وزارة الاستثمار في تطوير الاستراتيجيات والسياسات الجاذبة للاستثمار، خلال زيارة غير معلنة للوزارة.
ووفق مصدر في الوزارة، جرى التأكيد خلال الزيارة على ضرورة تركيز الجهود لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.


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