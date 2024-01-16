خلود الزويري مبارك درجة الماجستير في الإعلام

وطنا اليوم:حصلت خلود الزويري، على درجة الماجستير في الإعلام من جامعة الشرق الاوسط

وقالت في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي

ما أجمل أن يرتدي الإنسان حلمهُ و حلم والديهِ بهِ.. رسمياً حصلت اليوم على درجة الماجستير في الإعلام..

فعلتها بكرم من الله وفضله , لقد كان الحلم يوسفي الطموح يعقوبي المشقة ، ولكنني فعلتُها ، نحنُ لها و إن أَبت رُغمـاً عَنها أتينا بها .

حصلت اليوم على درجة الماجستير في كلية الإعلام ( قسم الصحافة والإعلام ) من جامعة الشرق الاوسط العريقة ،بعد مناقشة رسالة الماجستير ، وبتقدير إمتياز

* أتقدم بوافر الشكر و عظيم الإمتنان لمشرف رسالتي وإلى دكاترتي الأفاضل ،وإلى صرح الشرق الأوسط النابض بالخير و العلم والى القوات المسلحة الأردنية واخص بالذكر ( مديرية الإعلام العسكري) .

إلى أبي و أمي فلولاهما أنا الفناء، ومنهما تعلَّمت الصمود والطموح وحُبّ الحياة ..

إلى زوجي رفيق دربي

الى إخوتي وأخواتي، هم السند والعون والمُتكأ في لُجّة الحياة ..

إلى كلّ من ساهم ودعمني وساندني في طريقي خلال رحلتي العلمية أُهدي هذه الرسالة