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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن

منذ ساعة واحدة
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% الجمعة مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على سفن بالبحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3 %إلى 79.22 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 73.82 دولارا بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش.
وتمثل الضربات الأميركية والبريطانية أحد أكثر المؤشرات دراماتيكية حتى الآن على اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الشرق الأوسط منذ اندلاع شرارتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وأكد شهود في اليمن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض الأفراد لهجمات كما أنهم لن يسمحوا “لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر”.
وأضاف أن أستراليا والبحرين وكندا وهولندا دعمت العملية.
وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب استيلاء إيران الخميس على ناقلة تحمل نفطا عراقيا كانت في طريقها إلى تركيا ردا على قيام الولايات المتحدة العام الماضي بمصادرة نفط كانت تحمله الناقلة نفسها.


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