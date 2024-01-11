الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية بمجال الطاقة والتحول الرقمي

وطنا اليوم:وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ونظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الخميس، اتفاقية تعاون في مجال الطاقة والتحول الرقمي.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد اجتماع عُقد اليوم بين الخرابشة وبن عبدالعزيز في الرياض ، وناقشا خلاله آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث للتعدين المنعقد خلال الفترة من 9-11 كانون الثاني.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين يحقق أهدافهما، ويخدم مصالحهما المشتركة، وتسعى إلى تشجيع التعاون في قطاعات الطاقة مثل البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات.

كما تسعى الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، مع التركيز على تحقيق الاستدامة والحد من آثار التغير المناخي، من خلال تقنيات مثل التقاط الكربون وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، إضافة إلى قطاع الهيدروجين.

وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكات النوعية بين البلدين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المتعلقة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها.

وتسعى الاتفاقية لتعزيز التعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة، بهدف تعزيز الاستدامة وتحقيق التقدم في مجال الطاقة.

يأتي توقيع الاتفاقية في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين وتعزيز التعاون في مجالات حيوية من شأنها دعم التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في مجال الطاقة.

حضر توقيع الاتفاقية القنصل الأردني في السعودية هيثم أبو الفول، وممثل الأردن في المنظمة العربية للتنمية الصناعية للتقييس والتعدين عبد الله المومني رئيس قسم تخطيط الثروات المعدنية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.