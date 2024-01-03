بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

الرواد ضمن قائمة فوربس لاقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الاوسط لعام

منذ ساعتين
الرواد ضمن قائمة فوربس لاقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الاوسط لعام

وطنا اليوم-اعلنت مجلة فوربس عن قائمتها لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023 في قدرتهم على الاستدامة والدمج والنمو.

وجاء الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المهندس عبدالوهاب الرواد ضمن القائمة التي ضمت 100 قائد اعمال من 22 جنسية مختلفة.

واعتمدت فوربس في اختيارها لأقوى الرؤساء التتفيذيين عدة معايير منها تأثير الرئيس التنفيذي على المنطقة، والدولة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها، وحجم الشركة التي يرأسها من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.

كما شملت المعايير إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي، والابتكارات والمبادرات التي نفذها، اضافة الى خبرته في منصبه وخبراته العامة.

وبحسب فوربس، فقد تمكن 100 رئيس تنفيذي من تحقيق إيرادات مجمّعة تجاوزت تريليون دولار عام 2022، وبلغت قيمة الشركات التي يمثلونها ما يزيد على 5 تريليون دولار.

وتضم القائمة رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى في عدة مجالات منها قطاع النفط، والغاز، والتعدين، والمطارات، والبنوك، والانشاءات، والاتصالات والعقارات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:00

مندوباً عن جلالة الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي السماوي والشنيكات 

20:42

نصر الله: أرض فلسطين من النهر إلى البحر هي فقط للفلسطينيين

20:38

وفاتان بحادثي سير وصعق منفصلين في الكرك

20:23

مذيعة إسرائيلية تحمل سلاحاً على الهواء مباشرة

20:19

وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية

20:15

انخفاض قياسي فى درجات الحرارة فى السويد وفنلندا

20:10

جمعية جماعة الإخوان المسلمين تدين اغتيال الشهيد صالح عاروري

20:09

ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي في إيران إلى 211

19:55

كتلة العدالة النيابية تزور مديرية الأمن العام

19:49

الاغتيالات شغل عصابات !!

19:45

كيف غير نتنياهو دور أمريكا في الشرق الأوسط؟

19:35

الاردن يدين الهجوم الإرهابي في كرمان الايرانية

وفيات
وفيات الأربعاء 3-1-2024وفيات الثلاثاء 2-1-2024وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023