العداءة الذهبية غيردا تسعى لفوزها الخامس في ماراثون دبي

وطنا اليوم – ينطلق ماراثون دبي 2024، أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية، يوم الأحد (7 يناير) بمشاركة الفتاة الذهبية غيردا ستاين الفائزة بأربعة انتصارات متتالية في سباق الطريق السنوي لمسافة 10 كيلومترات والمرشحة الأوفر حظًا لتحقيق الفوز الخامس لها على التوالي.

ويقام سباق الطريق السنوي لمسافة 10 كيلومترات تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وهو السباق الأكثر شعبية في ماراثون دبي من حيث عدد الرياضيين المشاركين في هذا الحدث الرياضي المميز. ولكن إذا كان هناك أي عداءه ستحاول أن تأخذ مكان ستاين، فيجب أن تكون بأفضل مستوى رياضي.

وقالت العداءة الجنوب أفريقية المتواضعة البالغة من العمر 33 عامًا والمقيمة في دبي: “لقد كنت محظوظة جدًا لأنني استمتعت بعام رائع في 2023، وكانت الأيام الثلاثة الأكثر تميزًا هي عندما فزت بماراثون تو أوشنز arathon MTwo Oceans وماراثون كومرادس Comrades Marathon في جنوب إفريقيا، يليه تحقيق زمن قياسي وطني جديد في الماراثون في إسبانيا في ديسمبر. “

وقبل أقل من شهر وفي ماراثون فالنسيا، أنهت ستاين المركز الحادي عشر بزمن قدره 2:24:03 لتحقق زمنا قياسيا وطنيا جديدا لجنوب أفريقيا. وعلى الرغم من أنها ستبدأ موسم 2024 بمسافة أقصر تبلغ 10 كيلومترات في دبي، إلا أن ذلك ليس مفاجئًا نظرًا لفوزها لعدة مرات بالحدث.

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وأضافت: “انني أشارك في سباق دبي لمسافة 10 كيلومترات كل عام منذ عام 2018 وفزت به أربع مرات، لذلك لا أستطيع التفكير في طريقة أفضل لبدء العام الجديد من أن أكون جزءًا منه مرة أخرى”. “هدفي هو الفوز بسباق 10 كيلومترات مرة أخرى في عام 2024، وعلى الرغم من أنني لن أشارك في الماراثون بأكمله، إلا أنه لا يزال بإمكاني أن أكون جزءًا من هذا الحدث الأيقوني المميز”.

وينطلق ماراثون دبي والذي سيجعل 2024 عامًا حافلًا لعداءة أديداس. بالإضافة إلى التزامها بالدفاع عن لقبيها في ماراثون كومرادس وماراثون تو أوشنز في ديربان وكيب تاون على التوالي، ستمثل أسرع عداءة ماراثون في جنوب أفريقيا على الإطلاق بلادها في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس. وستكون هذه ثاني دورة أولمبية لها بعد أن احتلت المركز الخامس عشر في ماراثون سابورو في عام 2021.

ولكن قبل كل ذلك، هناك مسألة صغيرة تتعلق بالدفاع عن لقب ماراثون دبي لمسافة 10 كيلومترات يوم الأحد. ففي العام الماضي، فازت ستاين بزمن قدره 33:47 على طريق غير مألوف في مدينة إكسبو دبي.

ولكن مع إقامة النسخة الثالثة والعشرين من ماراثون دبي على طرق أم سقيم السريعة والمسطحة، قد تضع جنوب أفريقيا السريعة أعينها على أفضل زمن شخصي لها وهو 32:24 دقيقة حققته على نفس السطح في المرة الأخيرة التي تم تنظيمها فيها هناك في عام 2020.

ويمكن للراغبين في المشاركة في ماراثون دبي 2024 القيام بذلك عبر الموقع الرسمي dubaimarathon.org حتى يوم السبت (6 يناير). وكمكافأة إضافية، يمكن للمتسابقين الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورخصة قيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يحصلوا أيضًا على فرصة للفوز بسيارة أكسيد ار اكس EXEED RX، مقدمة

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من شركة EXEED من الغرير، العلامة التجارية الشهيرة للسيارات الفاخرة التي تمثلها AG Auto في الإمارات العربية المتحدة.

ويحظى ماراثون دبي 2024 بدعم من مجلس دبي الرياضي، وأديداس، وسوق دبي الحرة، وإكسيد من الغرير، وشبكة راديو القناة الرابعة، ومجموعة آي تي بي الإعلامية، ومياه بيسليري، وبيوفريز، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، وخدمة الأمين، وبلدية دبي، وفندق سيرو ون زعبيل أول فندق متكامل للياقة البدنية والتعافي في دبي.