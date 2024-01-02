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الجسر العربي: تدشين خط جديد للنقل وتصدير أول شحنة أردنية لإيطاليا

منذ 5 ساعات
الجسر العربي: تدشين خط جديد للنقل وتصدير أول شحنة أردنية لإيطاليا

وطنا اليوم:أعلنت شركة الجسر العربي مع بداية العام 2024، عن تدشين خط نقل جديد يربط ميناء العقبة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقال مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة عبر شاشة التفزيون الأردني الثلاثاء، إنه تم نقل حاويتين عبر الباخرة العملاقة “أور” محملة بصادرات أردنية إلى إيطاليا، من ميناء العقبة إلى ميناء نويبع بحرا، ثم من ميناء نويبع إلى ميناء الإسكندرية برا، في أولى رحلات هذا الخط العربي الجديد.
وأضاف العبادلة، “يعتبر هذا الخط بوابة الأردن على موانئ البحر الأبيض المتوسط وبوابة آسيا العربية إلى البحر الأبيض المتوسط”،مشيراً إلى أن هذا الخط سيكون خط “ذهبي” يجذب الصادرات الأردنية إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه من الممكن تحويل جزء من التجارة العربية مثل الخليج العربي والعراق عبر هذا الخط.
وذكر أن يوم الخميس ستكون أول عملية نقل مشتركة مع عملاق الشحن الدولي شركة “ميرسك” لحاوية باتجاه موانئ البحر الأبيض المتوسط.
وتوقع العبادلة أن ربط البحر الأحمر بالأبيض بطرق برية، سيقلل من تكاليف النقل وتنويع المبادلات التجارية، موضحا أن هذا الخط أفضل من الموانئ الإسرائيلية وموانئ جدة، حيث ستكون مدة الوصول أسرع وأقل تكلفة.
ولفت إلى أن العديد من الشركات اضطرت الى تحويل حركة بضائعها من مضيق باب المندب بسبب التوترات التي يشهدها وخطورة الابحار في تلك الطريق، وتحويل خطوطها إلى طرق رأس الرجاء الصالح، مما زاد كلفة الشحن ووقت الوصول واضطراب بجداول الابحار، مشيرا الى أن الشركة رغم كل الظروف المحيطة فانها لم ترفع أي كلف على المستوردين او المصدرين.
وختم العبادلة بأنه يجب أن يكون للأردن موانئ معتمدة على منطقة الخليج العربي، سواء كانت في عمان ميناء (صلالة)، أو الإمارات العربية ميناء (جبل علي)، أو العراق ميناء (أم قصر)، أو الكويت، وذلك لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير الى جنوب شرق آسيا، مشددا على أن الهدف الأساسي هو الربط التجاري بين الدول العربية .


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