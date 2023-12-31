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اتحاد الدارتس يستكمل تحضيرات مقره الجديد

منذ 4 ثواني
اتحاد الدارتس يستكمل تحضيرات مقره الجديد

وطنا اليوم – عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني للدارتس، جلسته العادية برئاسة هبة الصباغ، بحضور مندوب اللجنة الأولمبية الأردنية محمد اللوزي، إلى جانب د.محمد مطاوع نائب الرئيس، و المعتز بالله حمادة أمين السر، وذلك في مقر الاتحاد يوم السبت 30 كانون الأول- ديسمبر 2023.

وتم خلال الاجتماع الاستماع من اللوزي، إلى شرح حول خطوات استكمال تشكيل الهيئة العامة، إلى جانب تنظيم علاقة الاتحاد باللجنة الأولمبية من خلال نظام الاتصال الموحد.

وتم خلال الجلسة بحث استكمال الانضمام للاتحاد الدولي للعبة، حيث بين اللوزي أن اللجنة الأولمبية تدعم الاتحاد في هذا التوجه وستوفر له كل الوثائق اللازمة للاعتماد.

كما أقر الاتحاد إطلاق منصات التواصل الاجتماعي، بإطلاق صفحة الاتحاد على موقع فسبوك، وموقع إنستجرام.

واطلع الاتحاد على كتاب نادي الاستقلال بطلب الانضمام إلى الهيئة العامة من خلال فريق نسوي، وتمت الموافقة على الطلب.

كما اطلع الاتحاد على كتاب الاتحاد العربي للدارتس، والذي تضمن دعوة الاتحاد الأردني للمشاركة في بطولة كأس العرب الأولى للدارتس، والتي ينظمها الاتحاد البحريني للعبة خلال الفترة من 18-23 كانون الثاني- يناير 2024، وتقرر الاعتذار عن المشاركة، كون الاتحاد حديث التأسيس وعدم وجود منتخب وطني لتمثيل الأردن في البطولة.

وبحث المجلس آخر تطورات صيانة المقر، وتزويده بلوحات لعبة الدارتس المعتمدة قانونيا، حيث وجهت رئيسة الاتحاد الشكر والتقدير إلى السيد رائد حمادة على تبرعه بتوفير المقر، إضافة إلى صيانته وتوفير كل المستلزمات الضرورية لعقد الاجتماعات واستقبال الضيوف إلى جانب ممارسة اللعبة في أجواء مثالية، وتباحث المجلس في تحديد موعد افتتاح الاتحاد، وجميع تفاصيله من حيث الرعاية والمدعوين والفقرات، إلى جانب عقد مؤتمر صحفي يسبق الحفل، للإعلان عن توجهات الاتحاد وخططه المستقبلية.


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