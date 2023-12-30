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المنتخب الوطني لكرة اليد يبدأ معسكره التدريبي في سلطنة عمان

منذ ساعتين
المنتخب الوطني لكرة اليد يبدأ معسكره التدريبي في سلطنة عمان

وطنا اليوم – بدأ المنتخب الوطني لكرة اليد، معسكره التدريبي في سلطنة عمان، في اطار تحضيراته للمرحلة المقبلة من المنافسات الرسمية.
واستهل المنتخب معسكره بلقاء ودي مع المنتخب العماني أقيم مساء يوم أمس الجمعة، وانتهى بخسارة منتخبنا أمام نظيره العماني بنتيجة 24-33.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الشقيقين اليوم قبل أن يخضع المنتخب الوطني إلى الراحة يوم غد الأحد، على أن تختتم اللقاءات بينهما يوم الاثنين المقبل.
وكان المنتخب الوطني قد وصل إلى العاصمة العمانية مسقط صباح أمس الجمعة، في الوقت الذي تأتي فيه هذه اللقاءات الودية ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب، المقررة في السعودية خلال شهر تموز المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المشاركة في هذا المعسكر تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب، بينما يستعد المنتخب العماني الشقيق للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل.


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