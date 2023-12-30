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جاهة كريمة من عشيرة النجادا إلى عائلة آل أبو رحمه لطلب يد ابنتهم المهندسة لميس حسن أبو رحمة إلى الشاب عبد الله حسين ابراهيم النجادا

منذ ساعة واحدة
جاهة كريمة من عشيرة النجادا إلى عائلة آل أبو رحمه لطلب يد ابنتهم المهندسة لميس حسن أبو رحمة إلى الشاب عبد الله حسين ابراهيم النجادا

وطنا اليوم – توجهت جاهة كريمة من عشيرة النجادا إلى عائلة آل أبو رحمه الكرام في منطقة ضاحية الياسمين بعمان مساء يوم الجمعة 2023/12/29 لطلب يد المهندسة لميس ابنة الوجيه الفاضل حسن محمود أبو رحمه (أبوسامر) إلى الشاب عبد الله حسين ابراهيم النجادا.
وطلب يد العروس بإسم الجاهة الكريمة فضيلة الشيخ شفيق الكلباني (ابومحمد) فيما أجاب بالقبول على طلب الجاهة معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأسبق الدكتور هايل عبد الحفيظ داوود.
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير.
تهانينا القلبية الحارة وألف ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.


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