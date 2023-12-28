صناعة عمان تبحث تعزيز تواجد الصناعات الوطنية في أسواق الاستهلاكية العسكرية

الجغبير: “الاستهلاكية العسكرية” مؤسسة وطنية بامتياز تدعم المواطنين والصناعيين

العقيد الحديد: “الاستهلاكية العسكرية” قادرة على تغطية احتياجات المملكة من السلع الأساسية وحتى شهر رمضان وبنفس الاسعار

العقيد الحديد: بطاقة خاصة لمنتسبي الضمان الاجتماعي تمنحهم خصما نسبته 5% في اسواق المؤسسة

وطنا اليوم:اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الاهمية الكبيرة لاسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في استيعاب المنتجات الوطنية، وذلك للأعداد االكبيرة لفروع المؤسسة وانتشارها في جميع محافظات المملكة، والاقبال الكبير الذي تشهده اسواقها من جميع المواطنين، عسكريين ومدنيين، موضحا ان القطاع الصناعي يتطلع الى مزيد من التعاون مع المؤسسة بما يسهم في زيادة تواجد المنتجات الوطنية في اسواقها.

واضاف الجغبير خلال لقاء في غرفة صناعة عمان، الخميس، بحث آليات تعزيز تواجد المنتجات الوطنية وحل المعيقات التي تواجه تواجه دخول المنتجات الاردنية الى اسواق المؤسسة، بحضور مدير المؤسسة العقيد محمد الحديد ومدير المشتريات المقدم ايمن المجالي ونائب رئيس الغرفة تميم القصراوي، ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية هي مؤسسة وطنية بامتياز تحرص على توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة بأسعار منافسة وبجودة عالية، اضافة الى حرصها على زيادة تواجد المنتجات الوطنية في اسواقها، مشيدا بالتطور الذي شهدته اسواق المؤسسة والتي تبلغ (102) سوقا في مختلف محافظات المملكة، مشيرا الى انه ادراكا من برنامج “صنع في الأردن” لأهمية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، فقد حرصت على وجود ممثل للمؤسسة في اللجنة التوجيهية العليا للبرنامج.

من جهته اكد العقيد الحديد حرص المؤسسة على دعم الصناعات الوطنية، في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها والتزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، ايمانا من القوات المسلحة الأردنية بأن دعم الصناعة الوطنية هو دعم للوطن، مبينا ان الصناعات الوطنية تلقى رواجا كبيرا وتحتل منتجاتها حيزا كبيرا من اسواق المؤسسة التي تشغل حوالي (6) الاف موظف وموظفة.

واوضح الحديد ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية قد بدأت تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال اصدار بطاقة تمنح حامليها من العسكريين والمتقاعدين العسكريين خصما خاصا يصل الى 10% من اجمالي قيمة الفاتورة، كما اصدرت المؤسسة بطاقة خاصة بمشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمنح حامليها خصما يصل الى 5% من قيمة فواتيرهم في اسواق المؤسسة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تخص بعض الشركات الصناعية، اضافة الى مناقشة مقترح اقامة يوم للصناعة الأردنية في اسواق المؤسسة.