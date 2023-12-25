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“حماده” بطل السيدات في ختام دوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة

منذ ساعة واحدة
“حماده” بطل السيدات في ختام دوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة

وطنا اليوم – توج فريق حمادة بلقب السيدات في ختام أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة والتي جرت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وتمكن فريق حمادة من الظفر باللقب، عقب فوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة ٣-٠، ليعتلي حمادة الترتيب العام برصيد ١٠ نقاط، وجاء فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني برصيد ٩ نقاط، ثم فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثالث برصيد ٨ نقاط، وجاء بعده بالمركز الرابع فريق أبو نصير برصيد ٧ نقاط، وجاء بالمركز الخامس فريق البتراء برصيد ٥ نقاط، وبالمركز السادس فريق سمر برصيد ٥ نقاط.

وبهذه المناسبة قال رئيس نادي حماده رائد حماده : أبارك لأسرة نادي حماده والفريق كرة الطاوله هذا الانجاز الذي تحقق بعد تدريبات مكثفه وجهود كبيره للفريق .
واضاف : يأتي هذا الانجاز في ختام اجندة النادي لهذا العام حيث سنسعى على دعم الفريق اكثر للمحافظه على هذا الانجاز الذي يتحقق للمرة الاولى على مستوى فريق النادي للسيدات .


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