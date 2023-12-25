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شكر وتقدير لوزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة

منذ ثانيتين
شكر وتقدير لوزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة

قال تعالى ” وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ”
وطنا اليوم:لايسعني إلا أن أتقدم بأجمل باقات الشكر والتقدير وعظيم اكاليل الفخر والاعتزاز بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي وجدتها بمستشفى الأمير حمزة احد الصروح الطبية الرائدة التي تمثل أحد أشكال النهضة الحديثة للقطاع الطبي الأردني الزاخر بالإنجازات الكبيرة التي يجب اظهارها بعيدا عن السلبية.
 أول مرة أتلقى العلاج في هذه المؤسسة الطبية الرائدة التي يتولى قيادتها نخبة متميزة في العطاء الإنساني طبيا وإداريا وعلاجيا بإدارة الدكتور المتميز كفاح ابو طربوش فوجدت مؤسسة طبية عملاقة تسعى على الدوام لتوفير أرقى مستويات الرعاية الطبية والعلاجية التخصصية من خلال الكوادر الطبية والتمريضية والفنية ذات الكفاءة والمؤهلات والخبرة العالية وخاصة الاستقطابات لعدد من الأطباء الكبار وذوي الخبرة على مستوى الوطن والشرق الأوسط وهذا يدل على القيادة النوعية والدؤوبة لمعالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الذي يعمل ليلا نهارا وبكافة الطاقات والامكانيات المتوفرة على تحسين مستوى الرعاية الصحية والطبية في الأردن ورفد المستشفيات بالاطباء والأجهزة الحديثة ومانجدة حاليا من جاهزية عالية وتميز طبي وعلاجي ماهو الا ترجمة عملية لجهود وزارة الصحة التطويرية وتنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
بالختام أكرر شكري وتقديري العميق لادارة مستشفى الأمير حمزة “عمان ” وكافة الكوادر الإدارية والطبية والتمريضة وخصوصا قسم العناية المركزة ccu القلب . وقسم القسطرة وفريق فحوصات القلب بمختلف التخصصات.
وفقكم الله ورعاكم لخدمة الاردن العزيز.

اخوكم مشهور عبدالسلام القطيشات “


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