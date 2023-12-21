رسمياً الإمارات تستضيف كأس العالم للبولو ديسمبر 2026

وطنا اليوم – أعلن اتحاد الامارات رسمياً موعد كأس العالم للبولو المقرر اقامته بالامارات بمشاركة 8 فرق بهانديكاب 10 جول خلال الفترة من السادس وحتى العشرين من ديسمبر عام 2026 على ملاعب اندية غنتوت والحبتور وديزرت بالم ودبي.

ورفع محمد الحبتور رئيس اتحاد الامارات للبولو باسمه واعضاء مجلس ادارة الاتحاد اسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وشعب الامارات والمقيمين بمناسبة فوز ملف اتحاد الامارات بشرف استضافة كاس العالم للبولو عام 2026 بالدولة.

وقال الحبتور : ان دولة الامارات دائما سباقة الى تنظيم اكبر البطولات وانجاحها سواء على صعيد الخيل او الجولف او كرة القدم اوالجيوجستو أوغيرها من الالعاب.

واشار الحبتور الى ان فوز الملف جاء نتاج عمل جماعي من مجلس الادارة من لحظة توليه المسؤولية وحتى قبيل سفر الوفد الى الارجنتين وكان لعدم الهيئة العامة للرياضة ومجلس ابوظبي ومجلس دبي الرياضي وتعاون كافة الاندية اثر كبير في تحقيق هذا النجاح.

ووجه الحبتور الشكر الى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة على تفضله بلقاء مجلس ادارة اتحاد البولو وتهنئتة بالفوز بالاستضافة واطلاعه على خطط وبرامج الاتحاد توجيهاته الكريمة لمجلس الادارة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي اقامه اتحاد الامارات للبولو بمقر الاتحاد المؤقت بمجموعة الحبتور.

وبحضور محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ومحمد الكعبي ممثل الهيئة العامة للرياضة وسعيد بن دري نائب رئيس الاتحاد ومحمد الحريز الأمين العام والبرازيلي رينيه برنارد بيل والأرجنتيني ادريان سيمونيتي من شركة ال ام بولو “لامارتين” واللذين شاركا عبر تقنية الفيديو تأكيداً للشراكة التي ستجمعهم مع اتحاد الامارات إلى جانب رجال الاعلام حيث تابع الحضور فيلم تسجيلي قصير عن فوز ملف الامارات.

وحول اعداد منتخبنا الوطني المرشح للمشاركة قال الحبتور ان الاتحاد اعد خطة اعداد طموحة للاعبينا من خلال مشاركات خارجية بالارجنتين وبريطانيا واسبانيا لتطوير مستوياتهم ورفع تصنيفاتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

من جانبه أكد سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الإماراتى للبولو رئيس ملف الاستضافة أن سعادته لا توصف حينما تم الاقتراع على طلب الامارات الاستضافة والتي جاءت بالاجماع حيث حضر الاجتماع في بوينس ايرس 45 دولة موجها الشكر الى سفارة الدولة في العاصمة الارجنتينية بوينس ايرس والى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على دعمهما وتسهيل مهمة الوفد خلال تواجده هناك.

وقال ان هذا الكاس يقام لأول مرة خارج اوروبا وامريكا واول مرة ايضا بالشرق الاوسط واقيمت آخر كأس في ولاية فلوريدا الامريكية وفاز المنتخب الاسباني بالكأس ولذلك سيكون المنتخب الاسباني باعتباره حامل اللقب الى جانب المنتخب الاماراتي البلد المضيف الى جانب ستة فرق اخرى وكما هو معروف فان الاتحاد الدولي تأسس عام 1985 و ينتمي لعضويتة 86 دولة قام بتقسيم الدول الاعضاء الى اربع مناطق سيتم اختيار الاول والثاني من كل منطقة من خلال التصفيات المؤهلة في العامين المقبلين.

وقال بن دري ان البطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للبولو “فيبا” وهناك لوائح لهذا الاتحاد سوف تطبق وسيعقد الاتحاد اجتماعا تنسيقيا هاما في يناير المقبل لتشكيل لجنة المتابعة وتوزيع المهام على اعضائها.

وأكد سعيد حارب الامين العام لمجلس دبي الرياضي ان اتحاد البولو يحسب له انه في فترة وجيزة استطاع ان ينجح في تقديم ملف الاستضافة وقد سبق ان تابعنا عدة انشطة لهم تستحق الاشارة والاشادة معا وها نحن نحتفل اليوم بالاعلان عن استضافة هذا الحدث العالمي الذي يضاف الى الاحداث الاخرى التي سوف تقام على ارض دولة الامارات خلال عام 2026 والتي سيكتب لها النجاح باذن الله مثل مثيلاتها من الاحداث.

وأشار سعيد حارب الى ان دولة الامارات اصبحت علامة بارزة ليست في نجاح احداثها ولكن في الامن والامان وهي عوامل مهمة في السياحة الرياضة والمساهمة في اقتصاد الدولة وهذا يظهر جليا من خلال متابعتنا ورصدنا لعوامل الجذب السياحي وهي كثيرة وابرزها البنية التحتية.

ونقل محمد الكعبي ممثل الهيئة العامة للرياضة تحيات وتقدير معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعيد عبد الغفار الامين العام للهيئة مهنئا الاتحاد على هذا الانجاز العالمي.

وقال الكعبي ان اتحاد البولوسواء الرئيس او اعضاء مجلس الادارة هم من اللاعبين الذين مارسوا أولاً يزال بعضهم يمارس اللعبة ولديهم تواصل مباشر مع دول امريكا اللاتينية معقل البولو ويسعدنا أن نكون شركاء في انجاح الحدث والهيئة سوف تسخر كل امكانياتها كعادتها لأنجاح الاحداث الرياضية.