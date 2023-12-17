التايلاندي بوريبونسوب يتوج ببطولة السعودية المفتوحة للجولف

وطنا اليوم – توج الأحد التايلاندي دينويت بوريبونسوب بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بعد أن أنهى المباراة بنتيجة 18 تحت المستوى في نادي الرياض للجولف.

وبدأ بينويت اليوم الأخير في المركز الثاني، بفارق واحد عن المتصدر في اليوم قبل الاخير مواطنه فاشارا خونغواتماي ، لكن سجل ثمانية “بيردي” في جولة نهائية مذهلة جعلته يحتل المركز 18 تحت المستوى، متقدمًا على السويدي هنريك ستنسون في وتيرفيس سميث.

وهذا الفوز هو الأول للاعب التايلندي البالغ من العمر 19 عامًا في الجولة الآسيوية، لكنها المرة الثانية التي يفوز فيها في المملكة العربية السعودية خلال ثلاثة أسابيع فقط. حيث سجل فوزاً في بطولة أرامكو ضمن جولة التنمية الآسيوية في الدمام قبل أسبوعين، قبل أن يفوز أيضًا ببطولة تايلاند المفتوحة في جولة عموم تايلاند الأسبوع الماضي مما يؤكد أنه أنهى العام بثلاثية فريدة من الانتصارات وكان بوريبونسوب سعيداً بأكبر فوز في مسيرته الاحترافية، خاصة مع قائدي ليف جولف السويدي هنريك ستنسون والامريكي كيفن نا.

وبهذه المناسبة قال بوريبونسوب: “لم أفكر مطلقاً في أنني سأفوز بهذه البطولة لأن هناك العديد من اللاعبين الكبار والأسماء الكبيرة هنا مثل هنريك ستينسون وكيفن نا. مجرد اللعب في نفس الحدث مع هذه الأسماء الكبيرة أمر رائع بالنسبة لي وأضاف:” شعور لا يصدق لأنه فوز مذهل خلال ثلاثة أسابيع متتالية. إنه مثل السحر!

وقال:”كنت واثقاً حقاً قبل مجيئي هذا الأسبوع. لقد تمكنت من التسديد بشكل جيد ،لذا كان هدفي هذا الأسبوع هو الفوز ولحسن الحظ، لقد نجحت “.

بدأ بوريبونسوب جولته الأخيرة بثلاثة ثنائيات في ثلاثة حفر لكن النجم التايلاندي الشاب يؤكد بأن الحظ قد رافقه حتى النهاية.

وقال: لعب الحظ دوره معي خاصة في الحفرة الثانية عشرة لأنني ضربتها يساراً لكنها ارتدت بشكل مستقيم حتى لا تخرج الكرة عن الحدود.

وكانت البطولة فد انطلقت بمشاركة 120 لاعب جولف في أجواء مثالثة حضرها عشاق اللعبة اللذين استمتعوا بالفعاليات المصاحبة إلى جانب متابعتهم للبطولة.

وبهذه المناسبة قال نوح علي رضا الرئيس التنفيذي لجولف السعودية: “تهانينا لدينويت بوريبونسوب الأداء الذي قدمه في الملعب ، إنه فائز يستحق البطولة بعد أربعة أيام مثيرة في نادي الرياض للجولف.

وأضاف:”كان من دواعي سروري بشكل خاص رؤية لاعب جولف شاب يفوز بهذا الحدث. نحن ملتزمون بتطوير لعبة الجولف في كل من المملكة ومنطقة الخليج، وسيكون فوز دينويت في جولة آسيوية وهو في عمر 19 عاماً مصدر إلهام للعديد من الشباب كما يسعدني أيضاً أن أرى ثلاثة من لاعبي الجولف الذين دعاهم الاتحاد العربي للجولف، يتنافسون في البطولة وهم المغربي عثمان روزي ومواطنه سفيان دحمان والقطري صالح الكعبي الذين قدموا اداءاً متميزاً.

وختم حديثه بالقول:”هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها بطولة السعودية المفتوحة حدثاً آسيويًا وكان المستوى عالي ومحترفاَ لذلك أتطلع إلى الترحيب باللاعبين والمسؤولين والمشجعين في نسخه جديدة العام القادم 2024. “