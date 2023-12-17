المياه تضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية وتحجزها

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، إنها ضبطت حفارة مخالفة في منطقة الشونة الجنوبية بالقرب من المغطس داخل إحدى المزارع في منطقة الشونة الجنوبية ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة والأحواض الجوفية لدى سلطة المياه في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة.

وبينت سلطة المياه أنه بناء على معلومات من الفرق الميدانية تم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع محافظ البلقاء وشرطة غرب البلقاء- الأمن العام والدرك وتجهيز كوادر مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارات وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.

وأكدت سلطة المياه على أن حملتها التي أطلقتها بداية العام بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس القضائي مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات داعية جميع الإخوة المواطنين في جميع المناطق إلى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة، معربة عن شكرها للتعاون البناء من قبل محافظ البلقاء وكوادر المحافظة وشرطة غرب البلقاء والدرك بإسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم.