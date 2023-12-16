خونغواتماي يتقدم نحو ختام بطولة السعودية المفتوحة للجولف

وطنا اليوم – شهدت منافسات اليوم الثالث من بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة منافسة قوية بتقدم فاشارا خونغواتماي إلى الجولة الأخيرة بفارق ضربة واحدة عن 12 تحت المستوى بعد أن صنع لاعب الجولف التايلاندي ستة نقاط دون المعدل في طريقه إلى دور 67 السبت.

من جهة اخرى أنهى دينويت بوريبونسوب، الذي يتقاسم الصدارة مع خونغواتماي متجهًا إلى الدور الثالث، تسديدة واحدة خلفه بينما سجل كل من ترافيس سميث وفير أهلاوات أفضل جولاتهما في الأسبوع.

ويحتل خونغواتماي المركز الثامن في وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية ضمن المراكز الخمسة الاولى في 2023، وبانهاء أربعة نقاط (طيور) في خمسة ثقوب فانه يضمن التقدم في ملعب نادي الرياض للجولف.

على الرغم من أن لاعب الجولف التايلاندي واجه بعض التحديات، إلا أنه يشعر أن الممرات الواسعة للملعب تناسبه كثيرا، واكد انه لم يشعر بالتوتر لأنه يبحث عن فوزه الأول هذا العام.

وبهذه المناسبة قال خونغواتماي: “كان وضعي مثاليًا، ثم واجهت بعض التحديات. لقد فاتني ممرعلى المستوى الخامس عشر. حاولت الاستمرار في التسجيل حتى اضمن عدم فقدان التركيز واكمل اليوم بشكل مثالي.

وأضاف:” لدي فرصة الاحد اذا في حال قدمت مستوى يشابه الذي قدمته اليوم خاصة بالمنافسة على ملعب الجولف الذي يعتر ملعب مثالي فهو واسع جدا وطويل ولدي فرصة لتسديد الضربات في الثقوب.

وحصل الأسترالي سميث على المركز الثاني واثنين من المراكز الثلاثة الأولى في عام 2023، وشملت جولته “64” ستة ضربات اقل من المعدل وصفها بأنها «مذهلة».

واحتل الأسترالي المركز السادس في بطولة السعودية الدولية في فبراير الماضي ليؤكد حبه للعب في المملكة العربية السعودية وهذا ما اكسبه مزيد من الخبرة.

وقال سميث: “أنا دائمًا متحمس للمجيء إلى هنا لانهم يقومون بتطوير اللعبة بشكل رائع. وأضاف:” تتميز ملاعب الجولف بالسعودية بمتعة اللعب خاصة ملعب الرياض وكذلك رويال جرينز كونتري كلوب فهي ملاعب واسعه وتناسبني واشعر بالكثير من المتعة بالمجيء الى هنا .

وحول ادائه قال:”لقد كان شعورًا رائعًا فقد لعبت بشكل جيد بما يكفي للفوز هذا العام وآمل أن أتمكن من إنجاز المهمة هذا الأسبوع. “

وسجل الكوري وي-لون شانغ أفضل جولة في اليوم برصيد 63 لينتقل إلى ستة ضربات تحت المعدل، بينما أنهى أربعة لاعبين، بمن فيهم قائد ليف جولف هنريك ستنسون ثلاث تسديدات والكل لديه الفرصة لرفع الكأس يوم الأحد في ختام البطولة.