بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

خونغواتماي يتقدم نحو ختام بطولة السعودية المفتوحة للجولف

منذ ساعة واحدة
خونغواتماي يتقدم نحو ختام بطولة السعودية المفتوحة للجولف

وطنا اليوم – شهدت منافسات اليوم الثالث من بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة منافسة قوية بتقدم فاشارا خونغواتماي إلى الجولة الأخيرة بفارق ضربة واحدة عن 12 تحت المستوى بعد أن صنع لاعب الجولف التايلاندي ستة نقاط دون المعدل في طريقه إلى دور 67 السبت.
من جهة اخرى أنهى دينويت بوريبونسوب، الذي يتقاسم الصدارة مع خونغواتماي متجهًا إلى الدور الثالث، تسديدة واحدة خلفه بينما سجل كل من ترافيس سميث وفير أهلاوات أفضل جولاتهما في الأسبوع.
ويحتل خونغواتماي المركز الثامن في وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية ضمن المراكز الخمسة الاولى في 2023، وبانهاء أربعة نقاط (طيور) في خمسة ثقوب فانه يضمن التقدم في ملعب نادي الرياض للجولف.

على الرغم من أن لاعب الجولف التايلاندي واجه بعض التحديات، إلا أنه يشعر أن الممرات الواسعة للملعب تناسبه كثيرا، واكد انه لم يشعر بالتوتر لأنه يبحث عن فوزه الأول هذا العام.
وبهذه المناسبة قال خونغواتماي: “كان وضعي مثاليًا، ثم واجهت بعض التحديات. لقد فاتني ممرعلى المستوى الخامس عشر. حاولت الاستمرار في التسجيل حتى اضمن عدم فقدان التركيز واكمل اليوم بشكل مثالي.
وأضاف:” لدي فرصة الاحد اذا في حال قدمت مستوى يشابه الذي قدمته اليوم خاصة بالمنافسة على ملعب الجولف الذي يعتر ملعب مثالي فهو واسع جدا وطويل ولدي فرصة لتسديد الضربات في الثقوب.

وحصل الأسترالي سميث على المركز الثاني واثنين من المراكز الثلاثة الأولى في عام 2023، وشملت جولته “64” ستة ضربات اقل من المعدل وصفها بأنها «مذهلة».
واحتل الأسترالي المركز السادس في بطولة السعودية الدولية في فبراير الماضي ليؤكد حبه للعب في المملكة العربية السعودية وهذا ما اكسبه مزيد من الخبرة.
وقال سميث: “أنا دائمًا متحمس للمجيء إلى هنا لانهم يقومون بتطوير اللعبة بشكل رائع. وأضاف:” تتميز ملاعب الجولف بالسعودية بمتعة اللعب خاصة ملعب الرياض وكذلك رويال جرينز كونتري كلوب فهي ملاعب واسعه وتناسبني واشعر بالكثير من المتعة بالمجيء الى هنا .
وحول ادائه قال:”لقد كان شعورًا رائعًا فقد لعبت بشكل جيد بما يكفي للفوز هذا العام وآمل أن أتمكن من إنجاز المهمة هذا الأسبوع. “
وسجل الكوري وي-لون شانغ أفضل جولة في اليوم برصيد 63 لينتقل إلى ستة ضربات تحت المعدل، بينما أنهى أربعة لاعبين، بمن فيهم قائد ليف جولف هنريك ستنسون ثلاث تسديدات والكل لديه الفرصة لرفع الكأس يوم الأحد في ختام البطولة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:59

مركز تطوير الأعمال – BDC يحصد المركز الأول على مستوى العالم خلال أسبوع الريادة العالمي 2023

22:45

اختتام ناجح للمؤتمر الوطني للاقتصاد الأزرق في العقبة

22:29

الأردنية للعلوم والثقافة تطلق مبادرة جاكيت اطفال غزة

22:12

احرصوا على قراءة هذا الكتاب !!

22:03

متى يتوقف العدوان ؟!

21:46

يوم طبي مجاني في لواء الأغوار الشمالية

20:22

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي آل خطاب / محافظة العاصمة بالمرحوم الحاج عمر حسن آل خطاب

19:39

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اميرا للكويت

19:33

عاجل / مجموعة الشحن الفرنسية سي إم إيه سي جي إم تعلن وقف عبور جميع سفنها بالبحر الأحمر

19:22

زين تنعى أمير الكويت

17:40

الأميرة المناضلة وجينات البطولة

17:24

خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي شيوخ ووجهاء عمان الغربية: الأردنيون يسيرون خلف الملك في مساعيه الدولية والإقليمية لوقف الحرب على غزة

وفيات
وفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023