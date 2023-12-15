الأمن يحبط تزييف عملة نقدية بالرمثا ومحاولة تهريب مخدرات في جرش

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الايام الماضية مع عدد من القضايا النوعية وألقوا القبض على المتورطين بها وما بحوزتهم من مواد مخدرة .

ففي أبرز تلك القضايا فقد تابع العاملون في الإدارة معلومات حول قيام مجموعة من الاشخاص بتخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل احد المنازل في محافظة جرش تمهيدا لتجهيزها وتهريبها خارج المملكة ، إذ تمت مداهمة المكان بعد التحقيق والتأكد من المعلومات وضُبط داخله 260 الف حبة مخدرة، فيما تولى فريق تحقيق آخر متابعة شخصين أكدت التحقيقات تورطهما في القضية وجرى القاء القبض عليهما بعد تحديد مكانهما.

وفي القضية الثانية في شرق عمان فقد جرى على مدار أيام مراقبة وجمع المعلومات حول شخصين من تجار المخدرات ومروجيها واللذين يُعدان المسؤولين الرئيسين عن ترويج مادة الكريستال القاتلة في العاصمة ، وبعد تحديد مكانهما وحيازتهما لكميات كبيرة من تلك المادة القاتلة جرت مداهمتهما والقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما 3 كغم من تلك المادة إضافة الى كميات متفرقة من ذات المادة معدة ومجهزة للترويج .

وفي البادية الشمالية أُلقي القبض على تاجر للمخدرات وبحوزته 14 كف حشيش و2000 حبة مخدرة، فيما دوهم في البادية الوسطى تاجران آخران وضبط بحوزتهما بعد القبض عليهما على 12 كف حشيش وكمية من مادة الكوكايين المخدرة، وفي لواء الرمثا أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص امتهنوا ترويج المخدرات في اللواء وضبط بحوزتهم 9 كفوف حشيش .

وفي آخر القضايا فقد أحبط العاملون في الإدارة محاولة مجموعة من الأشخاص بتزييف العملة المعدنية ، إذ قام فريق تحقيق بمتابعة معلومات وردت حول قيام مجموعة من الأشقاء بتزييف عملة معدنية داخل أحد المعامل في لواء الرمثا.

إذ جرت مداهمة المكان بعد التأكد من المعلومات كافة وأُلقي القبض على أربعة أشخاص داخله ، وجرى ضبط كمية كبيرة من العملة المعدنية المزيّفة من فئة النصف دينار إضافة إلى المواد المُستخدمة لذلك.

وأحيلت القضايا كافّة والمقبوض عليهم للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.