الجيش: مقتل مهرب وإصابة آخرين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية ــ الجيش العربي، عن مقتل مهرب وإصابة آخرين، وإحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، في عملية نوعية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس.

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية تعاملت مع مجموعات مسلّحة على طول الواجهة الحدودية مستغلة سوء الأحوال الجوية وتشكل الضباب وطبيعة الأرض الوعرة في هذه المناطق، للقيام بعمليات التهريب واجتياز الحدود بطرق غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأشار المصدر إلى أن آليات رد الفعل السريع تعاملت مع هذه المجموعات، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم مما أدى إلى قتل مهرب وإصابة عدد منهم ولاذ الباقي بالفرار إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر أنه تم العثور على 44 ألف و600 حبة كبتاجون، 1439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في التعامل مع هذه المجموعات بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.