الروسي “باتيرجازييف” يفوز بلقب بطولة العالم الأولى للملاكمة في دبي

وطنا اليوم – أحرز الروسي “ألبرت باتيرجازييف” لقب بطولة العالم الأولى للرابطة الدولية للملاكمة المحترفة، بتغلبه على الكوبي “لازارو ألفاريز” بوزن 60 كغ في النسخة الثامنة من “ليلة الأبطال” التي جرت في صالة الأجندا بدبي بمشاركة نخبة الملاكمين من مختلف الدول وشهدت أقوى وأصعب المنافسات الاحترافية.

وتألق البطل الأولمبي الروسي “باتيرجازييف” في المواجهة الصعبة مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي “ألفاريز”,حيث سيطر على الهجوم، رغم ضربات منافسه القوية, وكان من الصعب تحديد الفائز في المباراة حتى النهاية،التي أعطت عزيمة وإرادة “باتيرجازييف” الفوز له، محققًا الفوز الكامل ومعادلة السجل الشخصي مع “ألفاريز” 2-2.

وفي بقية المباريات الاحترافية الثلاث التي جرت تحت مظلة الرابطة الدولية للملاكمة، توج الروسي “إيفجيني تيشتشينكو” بلقب بطل العالم الأول لوزن الجسر WBA Bridger weight في وزن 101.6 كغ بفوزه على الألماني “ليفون هاكوبيان” بعدما وجه لكمة قوية لخصمه في الجولة الثانية، مما جعله يسقط على ركبتيه ويضطر إلى العد, على الرغم من التحدي الكبير، قاوم الألماني ونجح في مواجهة خصمه الأكبر بعدة ضربات للوجه ومع ذلك ظل “تيشتشينكو” صلباً وهادئاً حتى الجولة السادسة التي شهدت لكمة قوية منه أوقعت “هاكوبيان”على الأرض وتسببت بفوز “تيشتشينكو” بالضربة القاضية.

وفي مباراة ثانية تغلب بطل العالم الروسي “مسلم غازيماغوميدوف” على الألماني “أرتور مان” في وزن 90.7 كغ بالضربة الفنية TKO.

بداية المباراة كانت قوية لـ “غازيماغوميدوف”، مما جعل منافسه يلعب مدافعاً في الجولات الأولى،وكان المهم بالنسبة لـ”مان” الذي وقع في الأرض ألا يتعرض للأذى بشكل كبير, وفي الجولة الخامسة، سقط مرة أخرى، لكنه نجا من العد قبل بداية الجولة التاسعة، التي شهدت انسحابه من زاويته، مما منح “غازيماغوميدوف” الفوز بالضربة الفنية.

وفي المباراة الاحترافية الأولى لـ “ليلة الأبطال” التي جرت بين الروسي “مارك بتروفسكي” مع الأسترالي “لوكاس براون” في وزن +90.7 كغ, استطاع “بتروفسكي”حسمها بضربة فنية في الجولة الرابعة حيث تمسك براون بواسطة الحبال في سقوطه الثالث.

وفي وزن 60 كغ فاز الفرنسي “سفيان أوميها ” بطل العالم لرابطة الملاكمة الدولية ثلاث مرات على الإسباني “خوسيه كويليس بروتونز”الحائز على فضية بطولة أوروبا عام 2022 بإجماع القضاة.

أما وزن 71 كغ فشهد تقابل أيقونتين آسيويتين هما “سيون أوكازاوا” من اليابان والأوزبكي “سيدجمشيد جعفروف”, ولم يكن مفاجئاً أن يبدأ “أوكازاوا” على قدم خلفية وهو موقف أدى به إلى الفوز بذهبية بطولة العالم للملاكمة للرجال عام 2021 وجاءت ضرباته محسوبة، لكن “جعفروف” الذي يتمتع بمهارات عالية، أصاب الياباني ببعض الضربات القوية على الوجه,جعلت “أوكازاوا” يأخذ وقتاً للعثور على إيقاعه، ودخلا في الجولة النهائية وكانت المباراة قريبة وتعتمد على تفضيلات الحكام حيث تمّ رفع ذراع “جعفروف” لتكون مكافأة له على أدائه القوي.

وفي مباراة وزن 80 كغ بين الأذربيجاني “لورين ألفونسو” والبيلاروسي “ألياكس ألفيوراو”، شهد الحضور بعض الحركات القوية على الأقدام، حيث ركز كل منهما على المساحة المتاحة له في الحلبة, وكان “ألفيوراو” اللاعب الذي قاد الهجوم، حاول باستمرار تقديم “ألفونسو” إلى الزاوية، ونجح البيلاروسي في اختراق الدفاع بشكل مقنع في منتصف المباراة، ووجه بعض الضربات القوية , ووجد “ألفونسو” نفسه بحالة أفضل في الجولة قبل الأخيرة، حيث رقص حول الحلبة على قدميه الخلفين وبدا أكثر راحة وهو أمر يبدو غير متوقع قبل خمس دقائق فقط, وفي اللحظة التي بدا فيها الملاكم الأذربيجاني بالعودة إلى المباراة، أمسك “ألفيوراو” “ألفونسو” بمجموعة من الضربات بين القفازين، متوقفًا زخم خصمه وكان فوزًا بقرار مقسم لصالح “ألفونسو”، بسبب فعاليته في اختيار اللحظات المناسبة للضرب.

وشهدت المباراة الافتتاحية لـ “ليلة الأبطال” بداية عنيفة من الإماراتي “سلطان النعيمي” في مواجهته مع “نورجيجيت ديوشيبايف” من قيرغيزستان , لكن الملاكم القيرغيزي الذي فاز بالإجماع استطاع التحكم بالمباراة وكان قادراً على الضرب والتراجع بفعالية.

وتمّ الإعلان خلال “الليلة” أنّ الأسطورة الأيرلندية في الفنون القتالية المختلطة UFC “كونور مكريغور” سيتنافس في الليلة القادمة للأبطال ضد نجم MMA الروسي “بيتر يان”.