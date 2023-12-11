نظام تسجيل جديد يُعرض في المنتدى العالمي للملاكمة 2023

وطنا اليوم – مع استمرار الرابطة الدولية للملاكمة في تحسين العدالة في التحكيم، تم عرض نظام تسجيل جديد في النسخة الرابعة للمنتدى العالمي للملاكمة في دبي،

ويظهر هذا النظام كيف يمكن للرياضة أن تستمر في التقدم نحو المستقبل حيث قدّم كريس روبرتس، الأمين العام والرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للملاكمة، نظام تسجيل الجيل الجديد، الذي وضعته شركة UNIXON Systems بالتعاون مع اتحاد الملاكمة الياباني وشركة LiveMedia Corporation.

وتناول روبرتس إحدى مخاوف اللجنة الأولمبية الدولية المتعلقة بالنظام الحالي للتسجيل، معترفًا بأنه يوجد حاليًا مزيج من التسجيل بين الهدف والتقدير الذاتي، مشيرًا إلى أن النمط الجديد – الذي سيخضع لتجربة نموذجية ويُقارن بالنظام الحالي – هو أكثر دقة. بالإضافة إلى المحكمين الذين يشاهدون على الشاشة، سيقوم بمراجعة بالتقييم بواسطة الفيديو بسرعة واضاف :”أهم شيء هو الحفاظ على كرامة الرياضة والتفكير في الرياضيين أولاً”، قال هيرويوشي كيكوتشي، مدير اتحاد الملاكمة الياباني.”من أجل القيام بذلك وللحفاظ على كرامة الرياضة، نحتاج إلى هذا النظام لجعل ذلك يحدث.

وقال :”توصل تاريخ الألعاب والملاكمة إلى تقارب على مر السنين – نحن ندرك أنه يتعين علينا العمل معًا لاستعادة هذا الموقف”.

اقترح فوميهيكو كيمورا، مدير البحث والتطوير في شركة UNIXON Systems، أنه لن يكون هناك حاجة لاستعراض المباراة باستخدام هذه التكنولوجيا.

وافتتح الرئيس الحالي للرابطة الدولية للملاكمة، عمر كريمليف، المنتدى العالمي للملاكمة، الذي شهد جلسات حول مواضيع متنوعة.تحدثت الملاكمة الهولندية ميغان دي كلير، التي تم حظرها مدى الحياة من قبل اتحاد بلادها للمشاركة في بطولة العالم للملاكمة للسيدات، مع كريس روبرتس حول برنامج الدعم المالي للجمعية الدولية للملاكمة واستعداد المنظمة للسماح لها بالمشاركة كرياضية محايدة في غياب دولتها

وقال روبرتس :”لقد أدركنا إسهامها ليس فقط كرياضية، ولكن كإنسانه أيضًا” واضاف :.

“رؤية الرئيس هي التعرف على أشخاص مثل ميغان وجلبهم إلى أسرتنا .

فيمارقالت ميغان :”بدون الدعم، لن أكون قادرة على المنافسة على الإطلاق، لأن القرارات عادة ما تُتخذ من قبل الاتحاد الوطني وبسبب حظري، سيتعين علي دفع تلك التكاليف بنفسي”، أضافت دي كلير.”لذا، أنا ممتنة جدًا لدعم الرابطة الدولية للملاكمة.”ومع استمرار المحادثات حول كسب الرياضيين للمزيد من الأموال، توقع روبرتس أن يكون عام 2024 عامًا مزدهرًا لـ “ليلة الأبطال”، حيث يتم التخطيط لـ 16 حدثًا ويتوقع أن يرتفع هذا العدد.

وشدد على الفارق بين فعاليات الرابطة الدولية للملاكمة وفعاليات الملاكمة المحترفة لديهما مواضيعهما الخاصة، فضلاً عن زيادة في جوائز الأموال.على وسائل التواصل الاجتماعي، يحتل النزال الفردي في “ليلة الأبطال” الذي حصل على أكبر عدد من المشاهدات أكثر من 700،000 حتى الآن.

وبعد الحدث، احتفلت الرابطة الدولية للملاكمة بأكثر من 300,000 متابع على Instagram كميزانية جديدة في تطوير وسائل التواصل الاجتماعي.تمت مناقشة التسويق مع أزهار محمد-سول، المدير التنفيذي والشريك في بارادايم سبورتس الذي يمثل المقاتل الأسطوري كونور مكريغور، حيث أكد على أهمية الأصالة بالنسبة لعلامات الرياضيين وأن الشركات يجب أن تقتصر على العلاقة بين المعجب والرياضي. انضم الملاكم الأسطوري روي جونز جونيور إلى الجلسة عبر الإنترنت، وتحدثت البطلة العالمية والأولمبية من فرنسا إستيل موسيلي عن تجربتها في تنظيم فعاليات الملاكمة.ألقت كاثرينا ميرونوفا، رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام في تحدي IBA، كلمة حول خدمة الفيديو التي ستطلق العام المقبل، فضلاً عن تطبيق سيوفر فرصة للرياضيين من جميع الفئات للترويج لعلامتهم التجارية الخاصة.

وكانت الدكتورة غرازيلا ثاك، الرئيس التنفيذي لـ Optimisation Hub، في صدارة المناقشات بشأن الرفاهية العقلية، مشيرة إلى أن القوة العقلية من خلال الممارسات اليومية يمكن أن تساعد الرياضيين على التكيف للأداء على أفضل وجه بغض النظر عن المكان الذي يتواجدون فيه في العالم. وتحدثت كريستي هاريس، عضو مجلس الجمعية الدولية للملاكمة، عن ضغوط التدريب كرياضي بدوام كامل وتحديات فقدان الوزن، مشيرةً إلى التكيفات التي كانت تضطر إلى إجرائها عندما كانت مصابة.في جلسة حول المساواة، أكدت هاريس أنه في حين أن مشاركة الإناث كانت في تحسن، يمكن القيام بالمزيد في المستقبل، داعية الرجال المشاركين في IBA لدعم تطوير المدربات الإناث.

وطالبت زميلها في مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنوع، بيرل دلاميني، الاتحادات الوطنية في قارتها أفريقيا بتحديد أهداف لتأهيل مدربات النساء.

وشدد عضو مجلس الإدارة ديان جوميس على “التغيير الكبير” في الملاكمة من وجهة نظر التنوع والاندماج.

وفي ختام منتدى الرابطة العالمية للملاكمة، منحت جائزة الصحافي العالمي للملاكمة للكاتب الأمريكي آلان أبراهامسون من 3 Wire Sports.

خمس جوائز قارة IBA للصحافة فاز بها خمسة صحفيين أيضًا: إيلياس ماكوري من شركة نيشن ميديا جروب في كينيا، لودو ساينز من نوتيفايت في بنما، تشاو زو من شبكة سينا في الصين، آلان ميرسييه من فرانك جو في فرنسا، وسيريانا سالالو من فيجي صن في فيجي.