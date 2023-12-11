نجما لايف جولف هنريك ستينسون وكيفن نا يتصدرا المنافسة في بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

هنريك ستينسون والفائز خمس مرات بجولة PGA كيفن نا في مواجهة نهاية موسم الجولة الآسيوية

سيتطلع بطل وسام الاستحقاق الآسيوي آندي أولجيتري للفوز بلقبه في نادي الرياض للجولف

وطنا اليوم – سيتصدر نجما لايف جولف هنريك ستينسون وكيفن نا الملعب خلال منافسات بطولة السعودية المفتوحة للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة PIF خلال الفترة من 14 و 17 ديسمبر بعد صعود الحدث من جولة التنمية الآسيوية في 2022 إلى الجولة الآسيوية.

وسيشهد الحدث الأخير على أجندة الجولة الآسيوية لعام 2023 مشاركة ستينسون، بطل بطولة 2016 المفتوحة والكابتن Majestics GC ، و Na، الفائز خمس مرات بجولة PGA وقائد Iron Heads GC، في نادي الرياض للجولف مع توفر التذاكر بر منصة WeBook هنا .

وتشهد هذه الجولة هدفا مزدوجاً بينما يتطلع الأبطال إلى لقب بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الإستثمارات العامة سيتم تأكيد تصنيفات وسام الإستحقاق للجولة الآسيوية في نهاية البطولة حيث سيحصل أفضل 65 لاعباً في الترتيب النهائي على فرصة التأهل إلى الموسم المقبل 2024.

ويتصدر الأمريكي آندي أولجيتري تصنيفات وسام الاستحقاق متقدما على ميغيل تابوينا قبل نهاية الموسم وسيتم تأكيده كبطل فاز في الرياض ويتأهل إلى دوري المحترفين للعام 2024 .

والتزاماً بقواعد اللعبة دعت شركة جولف السعودية، لاعبي الجولف الواعدين من كل من المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنافسة جنباً إلى جنب مع بعض أفضل لاعبي الجولف في العالم.

تبدأ التذاكر من 25 ريالاً سعودياً فقط لتذكرة يومية و 100 ريال سعودي لتذكرة الموسم، مع الحدث المقرر للمساعدة في إلهام الجيل القادم من لاعبي الغولف في البلاد.

وسينضم إلى جانب المحترفين السعوديين سعود الشريف وعثمان الملا وفيصل سلهب عددا من اللاعبين الهواه منهم خالد وليد عطية وعلي السخة، بينما تم توجيه 12 دعوة أخرى للمحترفين والهواة من المغرب والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر.

ومع استمرار بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في التركيز على# كسر_المستحيل سيكون لاعب الجولف المصنف رقم واحد في العالم، الإنجليزي كيب بوبيرت، جنبًا إلى جنب مع نجوم LIV Golf و الجولة الاسيوية.

وبهذه المناسبة قال ستينسون: “أتطلع بشدة للعب في بطولة السعودية المفتوحة، بعد صعودها إلى الجولة الآسيوية.

وأضاف :”ستكون زيارتي الأولى للعاصمة الرياض ونادي الرياض للجولف وأنا أتطلع إلى رؤية ملعب الجولف والاستمتاع به أمام الجماهير وكذلك اللعب ضد أفضل لاعبي الجولة الآسيوية في نهائي الموسم وهي الطريقة المثالية لإنهاء عام 2023 وأنا مصمم على الفوز بالكأس.

لتجربة رياضة عالمية المستوى والمشاركة في الأنشطة في الموقع في نادي الرياض للجولف، يمكن للزوار شراء التذاكر عبر منصة التذاكر webook.com.

تبدأ التذاكر اليومية من 25 ريال سعودي مع توفر تصاريح الموسم أيضًا وتشمل جميع التذاكر قسيمة 25 ريال سعودي للأطعمة والمشروبات لكل يوم.

وبناء على قوانين البطولة يجب أن يكون الأطفال دون سن 18 عامًا مصحوبين مع شخص بالغ لديه تذكرة دخول.

يمكن العثور على قائمة الدخول الكاملة هنا:

https://www.asiantour.com/reports?url=https%3A%2F%2Fasian.ocs-asia.com%2Ftic%2Ftmentry.cgi%3Ftourn%3DSO23~season%3D2023~alphaorder~&id=2023&code=SO23&title=Tournament%20Entries