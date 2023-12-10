الإتحاد الدولي للملاكمة يرحب بإنضمام أربع اتحادات جديدة تمت الموافقة عليها

وطنا اليوم – وافقت عائلة الإتحاد الدولي للملاكمة على انضمام أربعة مرشحين مؤقتين

أعضاء اليوم في المؤتمر العادي لرابطة الملاكمة الدولية والتي تضم 170 عضوًا من الاتحادات الوطنية.

تم الترحيب بعودة الإتحاد السويسري الذي كان قد استقال في السابق حيث يعود الان تحت قيادة جديدة، حيث تم الموافقة على عودتها ومنحها عضوية مؤقتة من قبل الإتحاد الدولي للملاكمة أمام الكونغرس، الذي أيد الأعضاء عودتهم بأغلبية الأصوا. بالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على انضمام إتحاد كالملاكمة الأمريكي، وهو منظمة جديدة بقيادة الأسطوري روي جونز جونيور واكتسبت أوقيانوسيا عضوين جديدين باسم جزيرة نورفولك حيث تم قبول إتحاد الملاكمة ورابطة الملاكمة للهواة في توفالو.

كما شهد الكونجرس إنهاء عضوية ثلاث منظمات من، وهي إتحاد الملاكمة التشيكية والإتحاد الألماني للملاكمة والاتحاد الهولندي للملاكمة.

بعد هذه الإنهاءات، قال الرئيس عمر كريمليف إن الإتحاد الدولي للملاكمة يرحب بالإتحادات الجديدة

وقال الرئيس كريمليف: “نحن نرحب جداً بكون الدول جزءًا من عائلة الملاكمة، لكن لسوء الحظ في العديد من البلدان لدينا تحديات مع اتحادات الملاكمة، وقد وضعنا قرارات بشأن الاتحادات، وليس بشأن الدول “.

وأضاف يقول ..”لدينا بالفعل مرشحون يرغبون في التقدم للحصول على عضوية IBA مثل اتحاد الملاكمة الأمريكي.

نحن منفتحون على المرشحين من الدول التي تغادر IBA أو التي سيتم إنهاؤها بموجب القرار

للكونغرس “.

في تقريره، أعلن الأمين العام والرئيس التنفيذي لـ IBA كريس روبرتس عن اجندة الاتحاد لـ

2024، والتي من المقرر أن تشمل 16 ليلة أبطال، بزيادة من 10 هذا العام.

وتبدأ في زغرب من المقرر لاستضافة في 13 كانون الثاني/يناير. كما تحدث روبرتس أيضًا عن تأمين العقود مع الملاكمين والمسؤولون لجلب الرياضيين إلى الاحتراف من خلال ليلة أبطال IBA. كما ستقام بطولة العالم للملاكمة للسيدات IBA في أستانا، كازاخستان، مع أرمينيا في محادثات حول بطولة العالم للملاكمة للرجال IBA، بعد أن عقدت سابقًا IBA للناشئين

بطولة العالم للملاكمة هذا العام.

تم تحديد التطور الإيجابي حيث تم تقديم 64 دورة في عام 2023 إلى 1332 طالبًا شاركوا فيها . وكان معظمهم لتطوير مدربي النجوم، مع 805 طالب في 35 جلسة. كما اشتملت الأجندة على دورات للحكام والقضاة من فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم.

وسلط الأمين العام للرابطة الضوء على دعم الفرص العادلة والفريق المحايد من IBA أيضًا

كإطلاق لدورة إدارة الرياضة مع ISDE في مدريد.

كما تحدث عن منصات الاتحاد على مواقع التواصل الإجتماعي مشيرا إلى موقع إنستغرام والذي، حققت IBA زيادة بنسبة 15.6٪ في الوصول وأكثر من 18.1 مليون مشاهدة على الموقع الأكثر شعبية تيك توك.كما تمت الموافقة على تقرير التدقيق بأغلبية الأصوات، وكذلك المحضر السابق من عام 2022 في المؤتمر العادي.

وتمت الموافقة على التعديلات على دستور IBA، وشملت بعض التغييرات تحديث للأعضاء المستقيلين. ستدخل الاستقالات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير التالي كانون الثاني القادم.

ويمكن الموافقة على الأعضاء المؤقتين إما في الكونغرس الاستثنائي أو العادي للرابطة.حيث كان في السابق، من الممكن القيام بذلك فقط في الكونغرس العادي. سيكون هناك الآن مساحة لـ

لجنة التطبيع في الاتحادات الوطنية والاتحادات القارية التي لديها أزمة داخلية بدلاً من التعليق، مما يتيح الوقت للتحسينات بدلاً من أن يؤدي إلى الجزاءات الفورية.

واختتم المؤتمر العادي لـ IBA لعام 2023، حيث تم انتخاب Lourdes Avendaño Rodrigues من بوليفيا كعضو في مجلس إدارة رابطة الملاكمة الدولية. كممثلة للملاكمة الأمريكية.