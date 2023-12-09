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مراقب الاتحاد الدولي:  اتحاد الفروسية السعودي من أفضل منظمي “قفز الحواجز” في الشرق الأوسط

منذ ساعتين
مراقب الاتحاد الدولي:  اتحاد الفروسية السعودي من أفضل منظمي “قفز الحواجز” في الشرق الأوسط

وطنا اليوم – يجزم الإماراتي خليل إبراهيم مراقب الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) أن الاتحاد السعودي للفروسية مع نظيريه الإماراتي والقطري هما الأفضل في تنظيم بطولات قفز الحواجز في منطقة الشرق الأوسط، حيث وصف المراقب الدولي بطولة “قفز السعودية” من أهم البطولات الحالية.
وانطلقت الخميس الماضي على مقر قفز السعودية في الجنادرية، منافسات الأسبوع الأول في النسخة الثالثة من بطولة قفز السعودية لقفز الحواجز لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم والتي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية “FEI”.
وشدد خليل إبراهيم أن الأرضية والحواجز والتقنية في التحكيم والخدمات المتنوعة أهم أسباب نجاح البطولات وحصولها على التقييم العالي، وقال “الاتحاد السعودي للفروسية نجح في ذلك من خلال استقطاب أحد أفضل مصممي مسارات الحواجز في العالم وهو الإيطالي الخبير يوليانو فيزاني وأيضا التقنية في تحكيم الأشواط”.
وأضاف “الأرضية هنا رائعة مع حواجز مميزة جداً، تساهم في نجاح الفريق التحكيمي في إدارة عملة، ونجاح الفارس وجوده في الأشواط، وإضافة طابع جميل للمشاهدين من المدرجات أو عبر الشاشات الفضائية كل هذي تمنح البطولة تقييم عالي جداً”.
وتضم البطولة 16 حكماً دولياً، خمسة منهم في المنصة الرئيسية، ستة مصممين، وخمسة مراقبين.
وأكد مراقب الاتحاد الدولي أن حضور الفرسان المصنفين عالمياً لهذه البطولة وللنسخة الثالثة على التوالي هو دليل تفوق البطولة من الناحية التنظيمية، وقال “قفز السعودية بلاشك نجحت في هذا الأمر”.
وعن التقييم المنتظر أن تحصل عليه “قفز السعودية”، قال المراقب الدولي الإماراتي “بكل تأكيد عالي جداً ولن يقل عن 85 في المائة، الأرينا هنا رائعة، الخدمات ممتازة، الأشواط تقام في موعدها بالثانية ودون تأخير، التعامل مع الاتحاد السعودي للفروسية احترافي بشكل كبير ومتعاون مع الجميع لإنجاح البطولة، كل هذه عوامل تضع قفو السعودية من بطولات القمة في الشرق الأوسط”.
وزاد “أنا مراقب لهذه البطولة للسنة الثانية على التوالي، البطولة من نسخة إلى نسخة تقدم نفسها بشكل أفضل وأروع، الملاحظات تقل كثيراً، والأهم أن الجميع سعيد هنا ويتطلع للمشاركة في النسخ المقبلة أو أي بطولة تقام في السعودية”.


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