العماني عبدالله الرواحي يتوج باللقب العالمي المشترك بعد فوزه ببطولة الشرق الأوسط للراليات

وطنا اليوم – توج السائق العماني عبدالله الرواحي بلقب عالمي في حفل تتويج جوائز الاتحاد الدولي للسيارات والذي أقيم في العاصمة الاذربيجانية باكو

وحضر الحفل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم ورئيس الاتحاد الأذربيجاني أنار علي ورئيس السلطة التنفيذية لمدينة باكو ائلدار عزيزوف.

وتوج البطل العماني باللقب العالمي المشترك بعد ان منح الاتحاد الدولي للسيارات اللقب مناصفة للسائق العماني وملاحه الأردني عطا الحمود والسائق القطري ناصر العطية وملاحه ماثيو بوميل .

ولأول مرة يمنح الاتحاد الدولي لرياضة السيارات فيا الجائزة مشتركة بين بطلين حيث قرر الاتحاد الدولي منح الجائزة مشاركة بعد ارتفاع المنافسة بعد الجولة النهائية من بطولة الشرق الأوسط للراليات في قبرص،

وتعادل الطاقمان في النقاط بعد أن حصل كل منهما على 108 نقطة بعد خمس جولات من البطولة في عمان وقطر والأردن ولبنان وقبرص وحقق كلا الفريقين فوزين، واثنين من المركز الثاني وانسحاب واحدا.

وتنص اللوائح الرياضية للراليات الإقليمية للاتحاد الدولي للسيارات على أنه في حالة حدوث مثل هذا التعادل، سيقرر الاتحاد الدولي للسيارات بنفسه الفائز ويقرر بين أي سائقين مرتبطين وسائقين مساعدين، على أساس الاعتبارات التي يراها مناسبة.

وقررت لجنة مكونة من الشيخ عبد الله آل خليفة (نائب الرئيس للرياضة – الشرق الأوسط)، وجارمو ماهونين (رئيس لجنة الراليات)، وبيتر سولبرغ (نائب رئيس لجنة السائقين)، وسائق WRC السابق وبطل ERC الحالي هايدن بادون، بدعم من جيروم روسيل وأندرو ويتلي من إدارة راليات الاتحاد الدولي للسيارات، منح الألقاب بشكل مشترك لكل من العطيه ومساعده والرواحي ومساعده.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ البطولات التي يتم فيها منح لقب بشكل مشترك. وسيحصل الرواحي – الذي حقق انتصارات في عمان والأردن – على أول بطولة للسائقين على الإطلاق.