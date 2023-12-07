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6.13 ملايين شيك متداولة في الأردن بقيمة 36.55 مليار دينار منذ مطلع العام

منذ ساعة واحدة
6.13 ملايين شيك متداولة في الأردن بقيمة 36.55 مليار دينار منذ مطلع العام

وطنا اليوم:بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الثاني 6.13 مليون شيك، وبقيمة بلغت 36.55 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال تشرين الثاني بنسبة 19.7%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18.3 ألف شيك، مقارنة مع 22.8 ألف شيك في تشرين الأول.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر تشرين الثاني من العام الحالي 130 مليون دينار، مقابل 147 مليون دينار في تشرين الأول من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 11.5%.
وأضافت الإحصاءات أن 12.327 شيكا مرتجعا بقيمة 96.3 مليون دينار أردني في تشرين الثاني كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 5.9 ألف شيك بقيمة 33.9 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 67.4% مقابل 32.6% لأسباب تقنية.
وخلال تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 567 ألف شيك، مقارنة مع 688 ألف شيك في تشرين الأول الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 17.5%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر تشرين الثاني 3.2 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.8 مليار دينار في تشرين الأول من العام ذاته، وبانخفاض نسبته 15.1%


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