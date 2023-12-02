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فضية وبرونزية للمنتخب الوطني في البطولة العربية للجولف

منذ 13 ثانية
فضية وبرونزية للمنتخب الوطني في البطولة العربية للجولف

وطنا اليوم – أحرز المنتخب الوطني للجولف، ميداليتين (فضية وبرونزية) في ختام مشاركته بالبطولة العربية للجولف للسيدات والناشئين، والتي أقيمت فعالياتها على مدار اليومين الماضيين في العاصمة السعودية الرياض، وسط مشاركة 109 لاعبين يمثلون 12 دولة عربية.
وجاءت الميداليتان عبر اللاعب محمد الرواشدة بإحرازه الميدالية الفضية في فئة تحت 15 عاما، فيما حقق اللاعب سالم العبداللات الميدالية البرونزية بفئة تحت 13 عاما.
وأظهر اللاعبون المشاركون أداء مميزا خلال فعاليات البطولة العربية، التي شهدت منافسة كبيرة بين لاعبي منتخبات المغرب وتونس ومصر.
وشارك أيضا اللاعبان موسى شناعة بفئة 18 عاما وياسمين ظاهر بفئة الفتيات تحت 15 عاما، وكانا في طليعة الترتيب خلال أول أيام البطولة.
وأكدت رئيسة الوفد وأمين سر اتحاد الجولف مجد النجادا، على تميز أداء لاعبي المنتخب الوطني في البطولة، والذي كان مميزا طيلة اوقات البطولة، لافتة: “كان بإمكان جميع لاعبينا إحراز مراكز افضل كونهم من خيرة لاعبي الوطن العربي، وسنقوم بالعمل على استمرار تطوير أداء اللاعبين بكافة الفئات بهدف توسيع شريحة المشاركين على المستوى الدولي ومن مختلف الأعمار”.
من ناحيته، قال المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي، إن الاستحقاق العربي، يمثل فرصة احتكاك جيدة للاعبين، ويمنحهم فرصة كبيرة لمواجهة المزيد من التحديات التي تصقل مهاراتهم، مؤكدا رضاه عن أداء الأبطال المشاركين.


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