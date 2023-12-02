خسارتان لمنتخب الواعدات ببطولة غرب آسيا

وطنا اليوم – خسر المنتخبان الوطني للواعدات لكرة القدم أ و ب أمام نظيريهما اللبناني والسوري في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وانفرد المنتخب اللبناني بصدارة الترتيب العام لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للواعدات التي تقام بضيافة الاتحاد الأردني.

ورفع المنتخب اللبناني رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه اليوم على نظيره الأردني (أ)، الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط.

وبدوره حقق المنتخب السوري أول انتصاراته حين تجاوز الأردن (ب) بنتيجة 4-1، ليرفع هو الآخر رصيده إلى 3 نقاط مقابل بقاء رصيد الأردن (ب) دون نقاط.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز المنتخب اللبناني على نظيره الأردني (ب) ، وتفوق الأردن (أ) على سوريا بهدف دون رد.

وتتواصل البطولة يوم الاثنين المقبل بمباراتين، الأولى تجمع لبنان أمام سوريا عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الأردن، وفي الثانية يلعب الأردن (أ) أمام الأردن (ب).

وبحسب النظام، ستخوض المنتخبات الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وفي الدور الثاني يلتقي متصدر الدور الأول مع المركز الثاني لتحديد بطل البطولة ووصيفه، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثالث والرابع لمعرفة بقية المراكز.