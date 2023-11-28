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مليون و200 الف دينار أردني لانشاء سكة حديد وطنية

منذ ساعة واحدة
مليون و200 الف دينار أردني لانشاء سكة حديد وطنية

وطنا اليوم:أظهرت أرقام مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، تخصيص مبلغ 52 مليونًا و421 الف دينار لوزارة النقل.
وبحسب الأرقام، فإنه جرى تخصيص مبلغ مليون و200 الف دينار لمشروع انشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة.
كما جرى تخصيص مبلغ 38 مليونًا و440 الف دينار لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء سابقًا.
فيما جرى تخصيص مبلغ مليون و500 الف دينار لمشروع إعادة تأهيل المدرج والممرات الجانبية والمرافق في مطار عمان المدني، و750 الفًا لتوسعة قاعة المغادرين والقادمين والمرافق في المطار ذاته


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