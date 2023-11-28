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بنك الاحتلال: الحرب على غزة ستكلف الحكومة أكثر من 50 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
بنك الاحتلال: الحرب على غزة ستكلف الحكومة أكثر من 50 مليار دولار

وطنا اليوم:قدرت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي، الثلاثاء، أن نفقات الحكومة الإسرائيلية جراء عدوان قواتها على قطاع غزة ستصل إلى قرابة 163 مليار شيكل (44 مليار دولار).
ورجح بنك إسرائيل، وصول تكاليف ميزانية الحرب (النفقات+خسارة الدخل) إلى 198 مليار شيكل (قرابة 53 مليار دولار)؛ مما يشكل نحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 63%، وأن تواصل ارتفاعها إلى 66% في العام المقبل.
وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير الاثنين، قائلا: “من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة؛ بسبب عدم اليقين الاقتصادي والمالي خلال الحرب الإسرائيلية”.
كما خفض البنك المركزي تقديراته للنمو لعام 2023 إلى 2% من 2.3%، مرجحا انخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75٪ إلى 4٪ بحلول نهاية عام 2024.
محافظ بنك إسرائيل، قال في مؤتمر صحفي بعد القرار: “علينا أن ندرك حقيقة أننا ما زلنا في بيئة من عدم اليقين الشديد للغاية”.
وأشار إلى أن “الاستخدام المتسرع لأداة سعر الفائدة في بيئة تتسم بمثل هذا القدر الكبير من عدم اليقين، لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، وقد يتطلب الأمر وقتا أو أدوات أكبر لإصلاحها”.


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