الحاج توفيق: فرق عمل بين القطاع العام والخاص لبحث التحديات الاقتصادية

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتيّ تجارة الأردن وعمّان، خليل الحاج توفيق، أن توقيت اللقاء مع جلالة الملك كان في غاية الأهمية، ويأتي من باب التقدير والاحترام للقطاع الخاص.

وقال، إن جلالة الملك شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكبر ما بين القطاعين العام والخاص وضرورة العمل بروح الفريق الواحد مع الحكومة.

وبين أن جلالة الملك أكد في حديثه أن الأردن قوي ومستقر وهو الأكثر دعماً لفلسطين، الأمر الذي يتطلب الإبقاء على قوة الاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق توصيات رؤية التحديث الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بملف التشغيل والأمن الغذائي.

وأشار إلى أن جلالته دعا إلى تشكيل فرق عمل بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تزويد الحكومة بحلول للتحديات المفروضة.

وأكد خليل الحاج توفيق أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان له انعكاسات سلبية على الحركة في الأسواق والاقتصاد المحلي، حيث ألقت الحرب بظلالها على أسعار الملاحة والتأمين البحري، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيعمل على تحمل دوره في هذه المرحلة لكن على الحكومة أيضا دور مهم من خلال تحديث البيانات مع القطاع الخاص وعمل برامج تمويلية وتأجيل للقروض واعفاءات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل كفريق واحد.

وشدد توفيق على قوة الدينار والاحتياط النقدية الموجودة في المملكة، وهذا يُسجل للسياسة النقدية الناجحة في المملكة، داعيا إلى عدم الاستماع للشائعات فالوحدة الداخلية مهمة في هذه المرحلة.

وحول مدى تأثير الحرب على قطاع غزة على القطاع الخاص، أكد الحاج توفيق أن تراجع الإقبال على الأسواق كان واضحاً بنسب متفاوتة، حيث ألقى العامل النفسي بظلاله على رغبة المواطنين في الشراء سواء على الغذاء أو محلات التجزئة، مشيرا إلى أن 10% من التراجع كان بسبب خوف المواطنين مما هو قادم.

وتابع قائلا إن القطاع السياحي تأثر بشكل كبير، حيث بلغت نسب إلغاء حجوزات المجموعات السياحية القادمة للأردن 80% بعد أن كان هذا القطاع منتعش بشكل غير مسبوق قبل بداية الحرب، الأمر الذي يتطلب ويحتاج إلى خطة إنقاذ لضمان صموده