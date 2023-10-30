ضبط اعتداءات على خط ناقل رئيسي جنوبي عمّان

وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الاردن مياهنا بالتنسيق مع المنسق الامني وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك، حملة في مناطق جنوب العاصمة عمان طريق المطار، اسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خط ناقل رئيسي قطر 1000 ملم تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة .

وبالتفاصيل انه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات تم تنسيق حملة صباح اليوم الاثنين مكونة من كوادر سلطة المياه وشركة مياه الاردن بالتنسيق وحدة الرقابة الداخلية وتم ضبط الاعتداءات المتمثلة بخط 4 انش مسحوب منه خط 2 انش لتعبئة صهاريج مخالفة محاذية لطريق المطار، حيث تم فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.

واكدت الوزارة انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون، واثنى المصدر على تعاون المواطنين