بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط اعتداءات على خط ناقل رئيسي جنوبي عمّان

30 أكتوبر 2023
ضبط اعتداءات على خط ناقل رئيسي جنوبي عمّان

وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الاردن مياهنا بالتنسيق مع المنسق الامني وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك، حملة في مناطق جنوب العاصمة عمان طريق المطار، اسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خط ناقل رئيسي قطر 1000 ملم تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة .
وبالتفاصيل انه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات تم تنسيق حملة صباح اليوم الاثنين مكونة من كوادر سلطة المياه وشركة مياه الاردن بالتنسيق وحدة الرقابة الداخلية وتم ضبط الاعتداءات المتمثلة بخط 4 انش مسحوب منه خط 2 انش لتعبئة صهاريج مخالفة محاذية لطريق المطار، حيث تم فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.
واكدت الوزارة انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون، واثنى المصدر على تعاون المواطنين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:43

التعليم العالي تنفي تحديد موعد لبدء تقديم طلبات المنح الداخلية

12:35

توقف تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد

12:30

نتنياهو: نخوض حربا صعبة ولدينا خسائر مؤلمة

12:23

الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان

12:19

الجغبير: استمرار حملة “وفاء الدين” لدعم الاشقاء في غزة

12:14

القسام يعلن مقتل 7 محتجزين منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية بمجزرة جباليا

12:05

وسائل إعلام عبرية : 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس

11:55

الحوثيون يهددون الاحتلال: القادم أعظم

11:50

الاحتلال بدأ يستدعي جميع الاحتياط وأكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي 95 عام ..مُطالب بالالتحاق!

11:20

ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش

11:09

مخاطبة أردنية بخصوص انقطاع الاتصالات عن غزة

11:04

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة – رابط

وفيات
وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023وفيات الخميس 26-10-2023