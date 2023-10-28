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ارتفاع اسعار الذهب ..عيار 21 بـ 40.7 دينار بالسوق المحلية

منذ 16 ثانية
ارتفاع اسعار الذهب ..عيار 21 بـ 40.7 دينار بالسوق المحلية

وطنا اليوم- عمان 28 تشرين الأول (بترا) – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40.70 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 48 دينارا، و 36.30 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 289 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 328 دينارا.


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