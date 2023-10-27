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الشوبكي يوضح حول اجتماع الدول الاوروبية لمناقشة مخاطر الحرب في غزة على امدادات الطاقة

منذ 6 ساعات
الشوبكي يوضح حول اجتماع الدول الاوروبية لمناقشة مخاطر الحرب في غزة على امدادات الطاقة

 

وطنا اليوم – خاص – عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعاً طارئاً لتقييم المخاطر على إمدادات النفط جراء الحرب في غزة.

وقال الخبير في مجال الطاقة عامر الشوبكي في تعليق لوطنا اليوم ان فرص التصعيد في الحرب في غزة قد. تنعكس على امدادات النفط .

بالتالي امتداد الحرب سيؤثر على اسعار النفط وبالتالي فان احتنالات امتداد الحرب وخاصة باتجاه خطوط الامداد في كل تصعيد ايراني يقابله احتمال بارتفاع اسعار النفط التي قد تصل الى 150 دولار للبرميل .

تزايد المخاطر قد يؤدي الى التاثير على 25% من نفط العالم وتبعاته قد تكون خطيرة خاصة في ظل اقتراب فصل الشتاء وارتفاع اسعار فاتورة الطاقة ولذلك جاء اجتماع الدول الاوروبية

لمناقشة مخاطر امتداد الصراع في غزة وتاثيراته على امدادات الطاقة.


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