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وفاة 3 أشخاص حوصروا داخل حفرة في عمّان

26 أكتوبر 2023
وفاة 3 أشخاص حوصروا داخل حفرة في عمّان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الخميس، إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات مديرية دفاع مدني وسط عمّان والشرطة، يفيد بمحاصرة 3 أشخاص داخل حفرة بمنطقة جبل القصور.
وبين أن الفرق المتخصصة تحركت إلى الموقع وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الدولي، ومديرية دفاع مدني شرق عمّان، وأخرجت المحاصرين من داخل الحفره باستخدام المعدات اللازمة لمثل هذا النوع من الحوادث، وهم بحالة وفاة.
وأضاف أنه جرى إخلاء الوفيات إلى المستشفى، وفتح تحقيق بالحادث


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