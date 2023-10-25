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إدارة الترخيص تجدد تحذيرها من لوحات المركبات الممحية

25 أكتوبر 2023
إدارة الترخيص تجدد تحذيرها من لوحات المركبات الممحية

وطنا اليوم:جدد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العقيد المهندس عمر القرعان، تأكيده على أن الاستمرار بمسير المركبات التي تحمل لوحات أرقام “ممحية” غير واضحة لأي سبب يعد مخالفة قانونية.
ووجه القرعان دعوة لأصحاب المركبات التي تحمل لوحات أرقام ممحية، بضرورة مراجعة أي من أقسام إدارة الترخيص لتصويب أوضاع اللوحات التي تعرضت للتلف لأي سبب كان، مشيرا إلى أن تصويب أوضاع اللوحات مجاني دون أي مقابل.
وقالت إدارة السير في تصريحات سابقة في شهر حزيران/يونيو الماضي، إن نوعية حبر لوحات المركبات التي تم صرفها من محطة معينة كانت دون المستوى المطلوب، وأن لوحات المركبات التي تعرضت لمسح أرقامها يبلغ عمرها سنتين وكان بسبب مشكلة مؤقتة بتحبير اللوحات.
وفي حينها أقر القرعان بوجود خلل في الحبر المستخدم الذي يتلاشى بعد فترة قليلة، وأكد أن إدارة الترخيص تتحمل مسؤولية الخلل، ووعد بالتنسيق مع إدارة السير لعدم إيقاع عقوبات بحق سائقي تلك المركبات لحين تدارك المشكلة.

اختفاء حبر لوحات المركبات
مواطنون كانوا قد اشتكوا من اختفاء الحبر الذي يوضح أرقام لوحات المركبات، فيما لاحظ آخرون أن اللوحات التي تحمل الترميز 49 على وجه التحديد ممسوحة بالكامل، وأن الصدأ يملأ اللوحات التي تحمل الترميز 12 و13 و14 و19


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