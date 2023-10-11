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برشلونة صدمة جديدة قبل مباراة الكلاسيكو

منذ 4 ساعات
PORTO, PORTUGAL - OCTOBER 04: Robert Lewandowski of FC Barcelona lies injured on the field during the UEFA Champions League Group H match between FC Porto and FC Barcelona at the Estadio Do Dragao on October 4, 2023 in Porto, Portugal. (Photo by DAX Images/BSR Agency/Getty Images)

 

وطنا اليوم –  تلقى نادي برشلونة صدمة جديدة قبل مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي، ريال مدريد، حيث سيفقد النادي الكتالوني خدمات الفرنسي جوليس كوندي في المباراة بسبب الإصابة.

وحسبما ذكرت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الإثنين، فإن كوندي سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع، وبالتالي فإن حضوره في الكلاسيكو لن يكون ممكناً بأي حال من الأحوال.

وبذلك تتسع قائمة غيابات برشلونة في الكلاسيكو لتشمل: روبرت ليفاندوفسكي، كوندي، وفرينكي دي يونج، مع توقعات بتعافي الثنائي المصاب، رافينيا وبيدري، في الوقت المناسب للحاق بمواجهة ريال مدريد.

كما أعلن برشلونة في بيان رسمي آخر عن معاناة لامين يامال من إصابة، مفيداً بأن عودته للملاعب ستعتمد على سرعة إنهاء البرنامج العلاجي، على أن ينضم لبعثة منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لكي يخضع لتقييم أطباء الماتادور في المعسكر.


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