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رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي _ال ابو فارس

منذ ساعة واحدة
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي _ال ابو فارس

 

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي _ال ابو فارس / محافظة العاصمة.
عمان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاحد الموافق 8-10-2023 بالمرحوم الحاج حسين عبدالقادر حسين ابو فارس (ابو العبد) شقيق سعادة العين زهير ابو فارس .
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.


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