مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي _ال ابو فارس / محافظة العاصمة.

عمان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاحد الموافق 8-10-2023 بالمرحوم الحاج حسين عبدالقادر حسين ابو فارس (ابو العبد) شقيق سعادة العين زهير ابو فارس .

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.