المنتخب الوطني لكرة السلة يبحث عن تكرار الفوز على الفلبين وتحقيق ذهبية تاريخية

وطنا اليوم:يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة، الساعة الـ 3 الجمعة مواجهة قوية أمام نظيره الفلبيني في نهائي منافسات كرة السلة بدورة الألعاب الآسيوية، المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى المباراة النهائية وذلك في أعقاب فوزه في الدور نصف النهائي على حساب منتخب الصين تايبيه بنتيجة 90-71.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى أدوار خروج المغلوب وذلك بعد تصدر المجموعة الثالثة بـ 3 انتصارت على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.

وفي الدور ربع النهائي تمكن المنتخب الوطني من تجاوز عقبة المنتخب السعودي وفاز عليه بنتيجة 76-57.

وبعد فوزه على حساب منتخب الصين تايبيه وتأهله إلى النهائي ضَمن المنتخب الوطني تحقيق أول ميدالية برياضة جماعية في تاريخ مشاركات الأردن بدورات الألعاب الآسيوية.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تكرار فوزه على المنتخب الفلبيني والتتويج بالميدالية الذهبية التي ستكون الأولى للعرب في منافسات كرة السلة في تاريخ الألعاب الآسيوية