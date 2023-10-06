بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

المنتخب الوطني لكرة السلة يبحث عن تكرار الفوز على الفلبين وتحقيق ذهبية تاريخية

منذ ثانيتين
المنتخب الوطني لكرة السلة يبحث عن تكرار الفوز على الفلبين وتحقيق ذهبية تاريخية

وطنا اليوم:يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة، الساعة الـ 3 الجمعة مواجهة قوية أمام نظيره الفلبيني في نهائي منافسات كرة السلة بدورة الألعاب الآسيوية، المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى المباراة النهائية وذلك في أعقاب فوزه في الدور نصف النهائي على حساب منتخب الصين تايبيه بنتيجة 90-71.
وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى أدوار خروج المغلوب وذلك بعد تصدر المجموعة الثالثة بـ 3 انتصارت على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.
وفي الدور ربع النهائي تمكن المنتخب الوطني من تجاوز عقبة المنتخب السعودي وفاز عليه بنتيجة 76-57.
وبعد فوزه على حساب منتخب الصين تايبيه وتأهله إلى النهائي ضَمن المنتخب الوطني تحقيق أول ميدالية برياضة جماعية في تاريخ مشاركات الأردن بدورات الألعاب الآسيوية.
ويتطلع المنتخب الوطني إلى تكرار فوزه على المنتخب الفلبيني والتتويج بالميدالية الذهبية التي ستكون الأولى للعرب في منافسات كرة السلة في تاريخ الألعاب الآسيوية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:20

وفيات الجمعة 6-10-2023

10:16

سلطنة عُمان تشترط موافقات مسبقة قبل تصدير الإرساليات الحيوانية من الآردن

10:07

النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار

09:41

بوتين يتوعد الغرب: ردنا النووي لن يُبقي أحد

09:33

زيمبابوى تسجل 100 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بالكوليرا

09:27

موقع رديف لمركز البيانات الحكومي في حالات الكوارث

09:23

الجرائم الإلكترونية تحذر من إعلانات العمل بالمهام اليومية عبر الإنترنت

09:18

إعلان نتائج ترشيح الطلبة في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة

07:43

ملاحظة مهمة .. يضعها الدعجة بين يدي معالي وزير الاوقاف …

07:38

العجلوني : 50% من الاردنيين مصابون بهذا المرض

07:31

قصة ضابط إسرائيلي وقع في الأسر المصري في حرب أكتوبر 1973

02:36

مأدبة غداء بمناسبة زفاف الدكتور علي عاقلة والدكتورة حلا النجادا في قاعات يا هلا بمدينة الحسين الرياضية للشباب

وفيات
وفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالبا