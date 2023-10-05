مذكرة تفاهم بين “صناعة عمان” ومؤسسة “واترلو” الكندية

وطنا اليوم:أكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي ان الغرفة وضمن استراتيجيتها تسعى الى مساعدة اعضائها في تطوير منتجاتهم وآليات الانتاج بما يتواءم مع المتطلبات الدولية الخاصة بتلوث الهواء والمياه وإدارة النفايات، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الداعمة الاقليمية والدولية.

واضاف الحسامي خلال توقيعه مذكّرة تفاهم مع مؤسسة واترلو (WFI) في مبنى الغرفة امس الاول بحضور المدير الاقليمي للمؤسسة الدكتور اياد العطار، أن هذه المذكرة تهدف الى التعاون المشترك في عقد دورات قصيرة وبرامج تدريبية للشركات الصناعية في مجال تنقية الهواء وتنقية المياه، حيث سيقوم معهد واترلو بتقديم منح مجانية لشركات صناعية للاستفادة من الدورات والبرامج التي يقدمها.

من جهته أوضح الدكتور إياد العطار ان مؤسسة (WFI) ) هي منظمة عالمية غير ربحية تؤمن بأن التعليم هو الخطوة الأولى للأفراد للتغيير نحو الأفضل، وهي مؤسسة مهتمة بتطوير حلول متقدمة لتنقية الهواء والماء لدعم حلول الترشيح (الفلترة) المتطورة من أجل عالم أكثر نظافة وصحة واستدامة، حيث تعمل من خلال برامجها التعليمية الشاملة بتزويد الأفراد والشركات بالمعرفة والإبداع والمهارات اللازمة لتطوير الابتكار والتميز.