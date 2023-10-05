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السعودي تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

منذ 58 ثانية
السعودي تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

 

وطنا اليوم – اعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعوديةـ وفق خطة شاملة سيسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية السعودية، ‘واس’ تصريحًا عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال فيها، إنّ رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، ما جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم


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