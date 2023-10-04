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مندوبا عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي العدوان/ ابو عرابي ، وآل الجدع

منذ 29 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي العدوان/ ابو عرابي ، وآل الجدع

 

 

وطنا اليوم – مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023 بالمرحوم الحاج عبد الحميد شاكر خليفة ابو عرابي (ابو فراس) محافظة العاصمة
كما قدم معالية التعازي بوفاة المرحوم متري عبد متري الجدع ( ابو العبد ) محافظة البلقاء.

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.


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