حزب الميثاق الوطني يبحث واقع الصناعة في غرفة صناعة الاردن

وطنا اليوم:زار حزب الميثاق الوطني ممثلاً بأمينه العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي وقيادات اقتصادية وصناعية في الحزب اليوم غرفة صناعة الاردن وكان باستقبالهم رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير وعدد من الاعضاء .

تأتي هذه الزيارة استمراراً لزيارات الميثاق الوطني لكافة المؤسسات للاطلاع على ابرز القضايا العالقة والصعوبات التي تواجه تلك القطاعات للوقوف عليها لكون الميثاق الوطني يعمل على اعداد برنامجاً انتخابياً متكاملاً .

وشهد اللقاء حضور عددا من المعنيين بقطع الصناعة الذين تحدثوا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاعاتهم في الفترة الحالية مؤكدين على أهمية التوصل إلى حلول جذرية ترضي جميع الاطراف .

هذا ورحبت النائب الاول للأمين العام ريم بدران باللقاءات الحوارية التي تستقطب شرائحا مختلفة، والقطاع الصناعي احدها، من اجل التباحث في المشاكل والتحديات وإيجاد حلول مناسبة.

وشددت ايضا أن حزب الميثاق يرحب باستمرار بجميع فئات المجتمع موضحة أن وجود ممثلين عن القطاعات المختلفة في الحزب من شأنه ان يفتح بابا للحوار بين هذه الفئات والحزب.

هذا وتحدث رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير عن واقع الصناعة الوطنية والتحديات والصعوبات التي تواجهها وان الصناعة الوطنية قصة نجاح حقيقية تستحق الدعم والمساندة لتذليل كافة العقبات التي تقف في طريقها .

وفي الختام جرى حوار موسع بين اعضاء الحزب والغرفة تمت الاجابة من خلاله على بعض الاستفسارات المهمة بكل شفافية ووضوح.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة قام بها الحزب لغرفة تجارة الاردن.