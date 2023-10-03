بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الديون الملكي يستضيف عدد من الشخصيات البارزة بهدف بحث قضية المتعثرين

منذ ساعة واحدة
الديون الملكي يستضيف عدد من الشخصيات البارزة بهدف بحث قضية المتعثرين

 

وطنا اليوم – في خطوة تعد هامة ورؤية استراتيجية للتعامل مع قضايا المواطنين، استضاف الديوان الملكي العامر وفدًا مميزًا تضمن عدة شخصيات بارزة في المجتمع الأردني، بهدف بحث قضية المتعثرين والبحث عن حلول ملموسة وجذرية.

تمثلت الشخصيات المشاركة في هذا الوفد بالأستاذ الدكتور اسامة النعيمات، الذي ترأس كلية الحقوق بجامعة فيلادلفيا في الماضي، وسعادة النائب ميادة شريم، عضو مجلس النواب. وكذلك حضرت الوفد شخصيات من حزب الاتحاد الوطني الأردني، حيث تمثل الحزب الدكتور رامي شاهين، الأمين العام للحزب. كما حضر الدكتور عبد العزيز صدقة، رئيس لجنة المخاطر والاقتصاد، والمحامي طارق أبو الراغب.

تركز اللقاء على مناقشة التحديات التي تواجه المتعثرين وسبل الوصول إلى حلول ناجعة تخدم مصلحتهم. وجرى خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي للمطالب والقضايا التي يتم مواجهتها من قبل المتعثرين.

وفي نهاية هذا اللقاء المهم، عبر المحامي طارق أبو الراغب عن امتنانه وشكره لاستضافة الديوان الملكي العامر للوفد، مشددًا على ضرورة العمل المشترك وتوحيد الجهود لتحقيق العدالة للمتعثرين. وعبّر الوفد بأكمله عن تطلعه لأن يؤتي هذا اللقاء ثمارًا ملموسة تخدم المتعثرين وتحقق طموحاتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:11

الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2022

15:07

فضح المستور كله.. كبير موظفي البيت الأبيض ينقلب على ترامب بشكل مفاجئ

14:55

العماوي: قانون الانتخاب هدية من الوطن الدولة إلى الشعب الأردني

14:48

الجغبير يعلن من بغداد انشاء المركز الاقتصادي الاردني في العراق

14:22

الجغبير يعلن من بغداد انشاء المركز الاقتصادي الاردني في العراق

14:04

إيهود باراك: تل أبيب تواجه خطر التدمير الذاتي.. قيادتها عمياء وعلى الإسرائيليين العصيان

14:03

المديونية العالمية: تطوُّرات ومحدّدات

13:59

الحزب الديمقراطي الاجتماعي… أحد أعرق الأحزاب الاشتراكية في العالم

13:58

الأراضي والمساحة تتوسع بأتمتة خدماتها باستثناء توقيع عقود البيع

13:47

خبير اردني: أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق

13:41

اتحاد العمال: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب توفير معايير العمل اللائق

13:38

مربي الأبقار : أسعار الألبان في الأردن لم تتغير

وفيات
وفيات الثلاثاء 3-10-2023اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-10-2023شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023