رئيس الديوان ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى الزعبي والنعيمات

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، واجب العزاء بالمرحوم الشيخ أحمد الرضوان الزعبي (أبو بشير)، وبالمرحومة رسمية موسى النعيمات (أم جعفر) بمحافظة البلقاء.

ونقل العيسوي خلال زيارته لذويهن اليوم الأحد، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته ويلهم ذويهن الصبر والسلوان