بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

رئيس الديوان ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى الزعبي والنعيمات

منذ ساعتين
رئيس الديوان ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى الزعبي والنعيمات

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، واجب العزاء بالمرحوم الشيخ أحمد الرضوان الزعبي (أبو بشير)، وبالمرحومة رسمية موسى النعيمات (أم جعفر) بمحافظة البلقاء.
ونقل العيسوي خلال زيارته لذويهن اليوم الأحد، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته ويلهم ذويهن الصبر والسلوان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

500 دينار غرامة عدم الادلاء بمعلومات للإحصاءات

20:25

مهيدات: عدم تسجيل مطعوم “MR” لدى المؤسسة لا يعني عدم مأمونيته

20:21

هل يوجد مال سياسي لدى الأحزاب ،،، البطاينة يجيب

20:19

الأراضي والمساحة تنوي إطلاق 27 خدمة إلكترونية

20:08

الحكومة: زيادة الصادرات الأردنية للعراق 56%

19:58

عميدة كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية تحصل على جائزة زمالة الاتحاد العالمي للصيدلة

19:56

الأردن ورواندا يعفيان مواطنيهما من إجراءات طلب التأشيرة

19:53

حزب العمال الكردستاني يتنبى الهجوم الانتحاري

19:47

الذكاء الاصطناعي

19:43

92 % من السكان في النصف الشمالي الغربي من الأردن

19:19

الزراعة تؤكد.. لا يتواجد في الأسواق المحلية زيت زيتون من إنتاج هذا الموسم

19:16

إطلاق مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات والطوارئ

وفيات
شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة الله