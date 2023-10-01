ابو علي: استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة التهرب الضربيي يحقق فروقات 338 مليون دينار

وطنا اليوم:اعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي التحصيلات الضريبية من ضريبتي الدخل والمبيعات لشهر ايلول حيث بلغت 470 مليون في حين كانت لنفس الشهر من عام 2022 حوالي 422 مليون دينار بنسبة زيادة مقدارها11.4 % وتأتي هذه الزيادة نتيجة زيادة التحصيلات الضريبية في كل من ضريبتي الدخل والمبيعات حيث ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية بنسبة 23% وارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 10% والجدير بالذكر بأن ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بنسبة 23.4% لا تنحصر على مساهمتها في توفير التمويل اللازم للخزينة العامة وانما تنعكس بصورة ايجابية على معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وبشكل يمكن من زيادة الضرائب المباشرة في مساهمتا في الحصيلة الضريبية .

كما اوضح ابو علي بأن اجمالي التحصيلات من ضريبتي الدخل والمبيعات من بداية العام ولغاية نهاية شهر ايلول بلغت 4.7 مليار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2022 حوالي 4.4 مليار بزيادة مقدارها حوالي 300 مليون دينار وبنسبة نمو 6.5% وتشمل هذه الزيادة زيادة في كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات حيث بلغت ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية حوالي 1571 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 1334 وبنسبة نمو تصل الى 18% حيث ان هذه التحصيلات لضريبة الدخل خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام ليس فقط تزيد عن تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي وانما تكون قد تجاوزت كامل المقدرالسنوي في الموازنة العامة لضريبة الدخل كما بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات من بداية العام وحتى نهاية ايلول حوالي 3131 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 3079 مليون دينار وبنسبة نمو 2% واشار الى ان هذه الزيادة في التحصيلات الضريبية تعود بالاضافة الى النمو في النشاط الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية في المملكة والى نجاعت برامج الاصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها خاصة فيما يتعلق ببرنامج مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وبرنامج تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وبرنامج الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي بحيث مكنت هذه الاصلاحات من تحسين كفاءة النظام الضريبي والمساهمة في تحسين العدالة الضريبية وزيادة التحصيلات الضريبية والمساهمة في معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .

كما وضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى ان استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج تطبيق التدقيق الضريبي الالكتروني ادى الى رفع كفاءة خطة الدائرة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي بحيث مكن من تحقيق فروقات من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام بلغت 338 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 322 مليون دينار وبنسبة زيادة حوالي 5% وتأتي هذه الزيادة في الفروقات على الرغم من انخفاض عدد الجولات التفتيشية بنسبة 25% مما يؤكد كفاءة وفعالية هذه الجولات والتي تعتمد على خطة ادارة المخاطر والمعاييروالممارسات الفضلى في مكافحة التهرب الضريبي .

تعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اول دائرة تستخدم الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي الالكتروني مما ساهم في سرعة استكمال اجراءات التدقيق الضريبي واكتشاف الفروقات الضريبية بأسرع وقت ممكن حيث يأتي هذه البرنامج ضمن حزمة البرامج الالكترونية والتحديث والتطوير باستخدام التقنيات في مهام وواجبات الدائرة وذلك بعد ان تم استكمال توفير تقديم الخدمات الضريبية الكترونياً والبالغ عددها 63 خدمة ضريبية الكترونية وبرنامج الفوترة الوطني الالكتروني .