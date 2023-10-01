انطلاق معرض إكسبو 2023 الدوحة الاثنين بمشاركة الأردن

وطنا اليوم:تنطلق يوم غد الاثنين، فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة تحت شعار “صحراء خضراء، بيئة أفضل”، بمشاركة وفد أردني يرأسه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.

ويقام المعرض على مدى 6 أشهر، حيث يستمر حتى 28 آذار المقبل، وسيتم على هامش افتتاحه غدا، تدشين الجناح الأردني في المعرض، إلى جانب العديد من أجنحة الدول المشاركة التي تم الانتهاء من تجهيزها.

ويفتتح الجناح الأردني وزير الزراعة الحنيفات، بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمفوض العام للجناح دانا الزعبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الممثلة.

يذكر أن الزعبي كانت قد وقعت في شباط الماضي، مع المفوض العام لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، بدر عمر الدفع، اتفاقية المشاركة الرسمية للأردن في المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسلط الجناح الأردني في المعرض الضوء على خبرات الأردن ومعارفه في المجال، ويعرض العلاقة التي جمعت البشر بالطبيعة على مر العصور، كما يركز على التنوع البيئي في الأردن وكيف استغل ذلك في تنمية المجتمعات وتجاوز الظروف الصعبة، خاصة فيما يتعلق بأزمة الأمن الغذائي التي شهدها العالم.

كما سيقدم الجناح أحدث الابتكارات التكنولوجية التي يستخدمها في ظل شح المياه بما في ذلك التقنيات الحيوية وزراعة الأنسجة والزراعة المائية وتطوير أصناف المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير وأنظمة الزراعة الذكية وأنظمة الزراعة المستدامة وأنظمة الري الحديثة التي تزيد من كفاءة استخدام المياه وأنظمة الحصاد المائي وغيرها الكثير من التقنيات الحديثة.

ويشكل معرض إكسبو 2023 الدوحة، فرصة للعالم لتبادل الخبرات ومشاركة الابتكارات والأنظمة الزراعية والغذائية الذكية مناخيا، كما أنه يمثل دعوة للتعرف عن كثب على المنتجات الغذائية والزراعية للدول المشاركة إلى جانب موروثها الثقافي والعلمي، ويشارك فيه نحو 80 دولة ويقام على مساحة 1.7 مليون متر مربع.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 3 ملايين زائر من مختلف دول العالم، ما يتيح للمشاركين والزوار فرصة لاستكشاف الحدائق ذات المناظر الطبيعية الرائعة وتجربة الثقافات من جميع أنحاء العالم.

وتأتي استضافة إكسبو 2023 الدوحة للبستنة اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تولي التنمية البيئية المستدامة أهمية بالغة، كما انه سيكون فرصة لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه البلدان الصحراوية، وسيشكل مناسبة لتطوير الزراعة وتخضير المدن واقتراح الحلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف إكسبو الدوحة إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر وسيلهم الزوار للمشاركة في التحول ضمن أربعة مواضيع رئيسية تشمل، الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة