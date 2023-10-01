الجغبير: معرض JOHOME باكورة لمعارض قطاعية ينظمها برنامج صنع في الأردن

وطنا اليوم:اختتمت، السبت، فعاليات معرض “JOHOME ” للمستلزمات المنزلية للبيع المباشر وللتعاقدات التجارية الذي نظمته غرفة صناعة عمان / برنامج “صنع في الأردن”، بمشاركة كبيرة من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، الورق الصحي والبياضات، مستحضرات التجميل، الأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أكد ان معرض JOHOME سيكون باكورة لمعارض قطاعية ينظمها برنامج “صنع في الأردن” بهدف الترويج والتعريف بمدى الجودة التي وصلتها الصناعات الأردنية في مختلف القطاعات القطاعية، حيث تم دعوة رجال أعمال سعوديين وعراقيين لزيارة هذا المعرض، والذين ابدعوا اعجابهم بالمنتجات الأردنية التي تم عرضها، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققه معرض JOHOME، والذي شهد اقبالا لافتا من المواطنين والمقيمين في المملكة، بسبب تنوع المنتجات وكذلك الفعاليات التي رافقت تنظيم المعرض، وشملت توزيع جوائز عينية على مدار الساعة من صناعات اردنية، وكذلك اقامة ركن للأطفال مع فريق متخصص لرعايتهم.

واضاف الجغبير ان الاحصاءات تشير أن حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي هي 42% بواقع 11.9 مليار دينار من إجمالي استهلاك السوق المحلية البالغ 28.2 مليار دينار، وهذه النسبة قد تبدو للبعض جيدة، غير أنها دون الطموح وخاصة في ظل توجيهات الملك بضرورة الاعتماد على الذات، وهو ما تعمل “صنع في في الأردن” على تحقيقه، بفضل تعاون جميع الوزارات والمؤسسات ودعم الاعلام ايضا، مشيرا الى ان برنامج “صنع في الأردن” تستهدف زيادة حصة المنتجات الوطنية في الاسواق المحلية وكذلك نمو الصادرات الوطنية بنسبة 15% سنويا في بعض القطاعات ذات الميزة التنافسية.