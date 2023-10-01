رفع عمولة شحن المركبات الكهربائية 3 قروش لكل كيلو واط

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي هيئة قطاع الطاقة والمعادن رفع عمولة شحن المركبات الكهربائية للشواحن السريعة في محطات المحروقات 3 قروش /ك.و.س، اعتبارا من يوم غد الأحد.

وعممت الهيئة على النقابة العامة لأصحاب محطات المحروقات بتعديل عمولة شحن المركبات الكهربائية لتصبح 80 فلسا/ك.و.س للشواحن السريعة بدلا من 50 فلسا/ك.و.س.

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